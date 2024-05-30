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Война санкций ,  
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Швеция назвала условия возможного запрета на импорт газа из России

Швеция введет запрет на импорт газа из России при его отсутствии в санкциях ЕС
Сюжет
Война санкций
Швеция сама запретит импорт СПГ из России в случае, если такая мера не появится в 14-м пакете санкций ЕС. Ограничения, связанные с энергетическим сектором, не поддерживает Венгрия
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Швеция рассматривает возможность ввести запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в случае, если такая мера будет отсутствовать в новом пакете санкций ЕС, заявила министр энергетики страны Эбба Буш в интервью Bloomberg.

«Если пакет санкций не будет соответствовать своим целям, то мы готовы действовать самостоятельно, — сказала она. — Это не оптимально, но мы рассматриваем возможность поиска способов дальнейшего прекращения и введения санкций в отношении российского импорта, в частности СПГ».

Буш не уточнила, как правительство Швеции будет регулировать импорт энергоносителей из России. Вместе с тем министр энергетики назвала недостаточным число стран, готовых по отдельности запрещать поставки российского СПГ. Члены ЕС должны брать в расчет энергетическую безопасность блока, отмечает агентство.

В апреле глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сообщил, что Евросоюз собирается включить запрет на поставки российского СПГ в 14-й пакет санкций. По подсчетам аналитиков S&P Global Commodity Insights, его доля в общем объеме импорта ЕС в 2023 году составила 13% по сравнению с 40% в 2021-м. Reuters и EUobserver писали, что Брюссель рассматривает возможность запретить перевалку российского СПГ в Евросоюзе (при поставках в неевропейские страны) и ввести санкции в отношении трех проектов по производству этого вида топлива («Арктик СПГ-2», в Усть-Луге Ленинградской области и Мурманске). Венгрия эти меры не поддержала. Пресс-секретарь венгерского Министерства иностранных дел Мате Мацолай заявлял, что Будапешт считает «все санкции, затрагивающие энергетический сектор, вредными, поскольку они значительно ограничивают конкурентоспособность Европы, приводят к росту цен и рискам, связанным с поставками [энергоносителей]».

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Буш назвала среди возможностей переубедить Будапешт увеличение инвестиций ЕС в свой энергетический сектор и раскритиковала Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) за отсутствие льготного финансирования. «ЕИБ должен ответить на вопрос, почему он фактически делает основной проблему европейской конкурентоспособности, — сказала она. — Потому что такой создается эффект».

Россия считает незаконными санкции западных стран. В Кремле сочли планы ЕС запретить импорт СПГ попыткой «выдавливания России с энергетических рынков», а главным интересантом — США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что «для конечных потребителей, прежде всего промышленных секторов Европы, это будет означать более дорогой газ».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Швеция Россия Украина ЕС импорт газа санкции
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