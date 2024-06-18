 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Коломойского заподозрили в заказе убийства адвоката зятя Кучмы

Коломойского заподозрили в заказе в 2003-м убийства адвоката миллиардера Пинчука
Коломойский находится под стражей на Украине с 2022 года. Его подозревают в мошенничестве, легализации активов и заказном убийстве. По данным «Украинских новостей», речь идет о попытке убийства адвоката миллиардера Пинчука
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский (Фото: EPA / ТАСС)

Украинского олигарха Игоря Коломойского, который с 2022 года находится под следствием, подозревают в заказном убийстве адвоката миллиардера и зятя второго президента Украины Леонида Кучмы Виктора Пинчука, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы дела.

Согласно им в 2003 году Коломойский привлек к убийству адвоката участников одной из банд, а организовать убийство поручил своему личному охраннику, знакомому с членами банды. По версии следствия, летом 2003 года подозреваемые избили не того человека, которого «заказал» Коломойский. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. Узнав, что ошиблись с «объектом», участники банды начали слежку за потенциальной жертвой и предприняли попытку убийства, но не смогли довести преступление до конца «по независящим от них обстоятельствам».

Владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук входит в пятерку богатейших людей Украины, в апреле занял 1 668-е место в рейтинге самых богатых людей мира 2024 года по версии журнала Forbes, имея в активе $2 млрд. Пинчук женат на Елене Пинчук (дочь Кучмы).

Как сообщает «Страна.ua» со ссылкой на экс-депутата Рады Сергея Лещенко, выжившим юристом является Сергей Карпенко, который отказался выполнять указания Коломойского в ходе корпоративного спора вокруг предприятия «Днепрспецсталь». Дело в отношении Коломойского по факту нападения на Карпенко возбуждали еще в 2005 году, однако тогда до конца его не довели.

Игоря Коломойского заподозрили в организации заказного убийства
Политика
Игорь Коломойский

В сентябре 2023-го Коломойского арестовали по обвинению в легализации более 500 млн грн ($13,6 млн) в 2013–2020 годах путем вывода за границу через подконтрольные банки. Позже бизнесмену предъявили новые обвинения — в завладении 9,2 млрд грн ($250 млн) Приватбанка — кредитной организации, которую он основал в 1992 году.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Коломойского еще в июле 2014 года. Его обвинили в организации убийства, применении запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и похищении людей. В марте этого года Кошехабльский районный суд также признал олигарха экстремистом.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Игорь Коломойский Леонид Кучма Виктор Пинчук заказное убийство

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Игоря Коломойского заподозрили в организации заказного убийства
Политика
Кошехабльский суд признал Коломойского экстремистом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 95,39 (+0,24) Инвестиции, 17 июн, 17:48 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 89,05 (-0,02) Инвестиции, 17 июн, 17:48
Футболист «Ювентуса» из-за травмы больше не сыграет за Сербию на Евро Спорт, 16:57
ФАС завела дело против Альфа-Банка из-за рекламы дебетовой карты Финансы, 16:52
Игрок сборной Германии сломал фанату руку перед матчем открытия Евро Спорт, 16:51
Какой была Анук Эме, сыгравшая легенду о женщине. Фотогалерея Общество, 16:50 
Госдума ограничила плавающие ставки по потребительским кредитам Экономика, 16:49
Уоррен Баффет увеличил долю в Occidental Petroleum до 29% Инвестиции, 16:48
Джастина Тимберлейка задержали в Нью-Йорке за вождение в нетрезвом виде Общество, 16:46
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
В RuTube назвали неправомерной блокировку приложения в App Store Технологии и медиа, 16:45
Путин назначил нового посла России в Киргизии Политика, 16:43
Мбаппе избежал операции, Хорватия без Влашича. Что происходит на Евро Спорт, 16:40
Дума одобрила проект о новом режиме высылки мигрантов Политика, 16:37
СК назвал производителя салата, вызывающего симптомы ботулизма Общество, 16:36
ВТБ организует выпуск ЦФА на премиальную недвижимость в Москве Инвестиции, 16:30
Адвокат экс-главы «Автодора» сообщил о намерении обжаловать приговор Общество, 16:29