Коломойского заподозрили в заказе убийства адвоката зятя Кучмы

Коломойский находится под стражей на Украине с 2022 года. Его подозревают в мошенничестве, легализации активов и заказном убийстве. По данным «Украинских новостей», речь идет о попытке убийства адвоката миллиардера Пинчука

Игорь Коломойский (Фото: EPA / ТАСС)

Украинского олигарха Игоря Коломойского, который с 2022 года находится под следствием, подозревают в заказном убийстве адвоката миллиардера и зятя второго президента Украины Леонида Кучмы Виктора Пинчука, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы дела.

Согласно им в 2003 году Коломойский привлек к убийству адвоката участников одной из банд, а организовать убийство поручил своему личному охраннику, знакомому с членами банды. По версии следствия, летом 2003 года подозреваемые избили не того человека, которого «заказал» Коломойский. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. Узнав, что ошиблись с «объектом», участники банды начали слежку за потенциальной жертвой и предприняли попытку убийства, но не смогли довести преступление до конца «по независящим от них обстоятельствам».

Владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук входит в пятерку богатейших людей Украины, в апреле занял 1 668-е место в рейтинге самых богатых людей мира 2024 года по версии журнала Forbes, имея в активе $2 млрд. Пинчук женат на Елене Пинчук (дочь Кучмы).

Как сообщает «Страна.ua» со ссылкой на экс-депутата Рады Сергея Лещенко, выжившим юристом является Сергей Карпенко, который отказался выполнять указания Коломойского в ходе корпоративного спора вокруг предприятия «Днепрспецсталь». Дело в отношении Коломойского по факту нападения на Карпенко возбуждали еще в 2005 году, однако тогда до конца его не довели.

В сентябре 2023-го Коломойского арестовали по обвинению в легализации более 500 млн грн ($13,6 млн) в 2013–2020 годах путем вывода за границу через подконтрольные банки. Позже бизнесмену предъявили новые обвинения — в завладении 9,2 млрд грн ($250 млн) Приватбанка — кредитной организации, которую он основал в 1992 году.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Коломойского еще в июле 2014 года. Его обвинили в организации убийства, применении запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и похищении людей. В марте этого года Кошехабльский районный суд также признал олигарха экстремистом.