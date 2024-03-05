Кошехабльский суд признал Коломойского экстремистом

Суд Адыгеи признал экстремистами Игоря Коломойского и бывшего крупнейшего владельца Смоленского банка Павла Шитова. До этого в России украинского бизнесмена заочно арестовывали по разным обвинениям

Игорь Коломойский (Фото: Геннадий Минченко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Кошехабльский районный суд признал экстремистом украинского предпринимателя и бывшего губернатора Днепропетровской области Украины Игоря Коломойского, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Адыгеи. Суд принял решение в результате рассмотрения материалов по административному иску заместителя генерального прокурора России к бизнесмену и «связанным с ним лицам о запрете деятельности их объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и финансированием вооруженных формирований Украины и об обращении принадлежащего им имущества в доход государства».

В связи с осуществлением экстремистской деятельности суд запретил деятельность объединения, членами которого являются Коломойский, бывший крупнейший акционер Смоленского банка Павел Шитов и компания JKX Oil & Gas Limited (зарегистрирована в Великобритании). По данным «Коммерсанта», в 2013 году Коломойский переоформил 27,5% акций JKX Oil & Gas на Eclairs Group Limited.

Шитов до декабря 2013 года владел 28,5% акций Смоленского банка с учетом доли в «Международном финансовом холдинге» и «Комплектстрое». ЦБ отозвал выданную банку лицензию 13 декабря 2013 года. Сумма обязательств кредитной организации превышала стоимость ее имущества на 5,919 млрд руб.

Суд Адыгеи взыскал 100% долей в уставных капиталах «Южгазэнерджи» (JKX приобрела «Южгазэнерджи» в 2007 году) и «Кейтеринг — Юг» на сумму более 5,1 млрд руб. в федеральную собственность. По данным пресс-службы, ежегодная выручка компаний составляет 1,7 млрд руб., а валовая прибыль — 250 млн руб. По данным «Южгазэнерджи», она является крупнейшей энергетической компанией Адыгеи.

По решению суда Адыгеи у ответчиков изъяли «из незаконного владения» здание и шесть помещений в центре Москвы площадью 5,5 тыс. кв. м, а также 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения (5573 га) в Московской, Калининградской, Смоленской и Владимирской областях стоимостью свыше 6 млрд руб.

Решение суда обращено к немедленному исполнению.

Коломойский — украинский миллиардер, по версии Forbes его состояние на 4 марта 2024 года составляет $1 млрд. Является основным владельцем украинской группы «Приват», объединяющей бизнес-активы в различных сферах деятельности. Бизнесмен был соучредителем украинского «Приватбанка», который был национализирован властями страны в 2016 году. Также занимал должность губернатора Днепропетровской области с марта 2014 года по март 2015 года.

Ранее, в сентябре 2023 года, суд Киева арестовал Коломойского. Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила Коломойского в выводе незаконным путем из страны $13,544 млн. В феврале прошлого года у Коломойского прошли обыски. По данным «Страны», они были связаны с делом о махинациях в «Укртатнафте» и «Укрнафте».

В России казанский суд заочно арестовал украинского миллиардера и его партнера Геннадия Боголюбова в ноябре 2022 года. Следствие обвинило их в создании преступного сообщества и попытке хищения в особо крупном размере.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Коломойского еще в июле 2014 года. Его обвинили в организации убийства, применении запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и похищении людей.