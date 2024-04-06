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Военная операция на Украине ,  
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Разведка Украины взяла ответственность за удар по нефтепроводу в Азове

ГУР Украины взяло ответственность за удар по нефтепроводу в Ростовской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Азовский Морской Порт
Азовский Морской Порт (Фото: РИА Новости)

Около города Азов в ночь на 6 апреля подорван нефтепровод, по которому шло топливо с местной нефтебазы к танкерам в припортовой территории Азовского морского порта, сообщило в телеграм-канале Главное управление разведки (ГУР) Украины.

ГУР опубликовало шестисекундный видеоролик, снятый ночью, на кадрах почти ничего не видно. На четвертой секунде раздается одиночный взрыв, видна небольшая вспышка света, запись обрывается. Место атаки по видеозаписи распознать невозможно.

Ростовский губернатор Василий Голубев об ударе по нефтепроводу не сообщал.

Минобороны России утром 5 апреля сообщило, что за ночь было перехвачено и уничтожено более 50 беспилотников, из них 44 — над Ростовской областью.
 

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Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

В последние недели Украина усилила атаки на российские топливные объекты. Только за март произошло около десятка подобных случаев. В частности, 23 марта в результате атаки дронов произошел пожар на Куйбышевском НПЗ в Самарской области, там загорелась колонна первичной переработки нефти. Два дня спустя неподалеку от Новокуйбышевского НПЗ в том же регионе перехватили и принудительно посадили беспилотник с бомбой.

Днем 5 апреля упавший БПЛА самолетного типа нашли неподалеку от нефтебазы «Новоселки» в Подольске.

США попросили Украину прекратить атаковать нефтяные объекты, в Киеве подчеркнули, что никто не может повлиять на выбор целей.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Ростовская область Азов Украина нефтепровод
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