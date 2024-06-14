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Военная операция на Украине ,  
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Над Ростовской областью ночью сбили 70 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Еще 17 дронов уничтожены над другими регионами. В Ростовской области без света остались несколько населенных пунктов, в Воронежской поврежден резервуар на нефтебазе
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 14 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 70 дронов над Ростовской областью, сообщает Минобороны.

Еще по шесть беспилотников самолетного типа сбили над Курской и Воронежской областями, по два — над Белгородской и Волгоградской, один — над Крымом.

Как сообщал ростовский губернатор Василий Голубев, атаке подверглись несколько населенных пунктов региона. В Морозовском районе нарушено электроснабжение.

Дроны повредили резервуары на воронежской нефтебазе
Политика
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Воронежской области БПЛА повредили неиспользуемый резервуар на нефтебазе в Лискинском районе. Пожара не было, по данным властей, никто не пострадал.

Нынешняя атака беспилотников на Ростовскую область — одна из самых масштабных. Например, в марте над регионом перехватили и уничтожили 41 беспилотник, Голубев рассказывал о ранении сотрудника МЧС, который устранял последствия. В середине мая два дрона атаковали топливную базу в Пролетарском районе, там произошли взрывы. В начале июня пожар из-за атаки дрона возник на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.

7 июня на подлете к Ростовской области были сбиты три ракеты.

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Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны беспилотники Ростовская область Курская область Воронежская область Белгородская область Волгоградская область

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