Над Ростовской областью ночью сбили 70 дронов

Еще 17 дронов уничтожены над другими регионами. В Ростовской области без света остались несколько населенных пунктов, в Воронежской поврежден резервуар на нефтебазе

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 14 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 70 дронов над Ростовской областью, сообщает Минобороны.

Еще по шесть беспилотников самолетного типа сбили над Курской и Воронежской областями, по два — над Белгородской и Волгоградской, один — над Крымом.

Как сообщал ростовский губернатор Василий Голубев, атаке подверглись несколько населенных пунктов региона. В Морозовском районе нарушено электроснабжение.

В Воронежской области БПЛА повредили неиспользуемый резервуар на нефтебазе в Лискинском районе. Пожара не было, по данным властей, никто не пострадал.

Нынешняя атака беспилотников на Ростовскую область — одна из самых масштабных. Например, в марте над регионом перехватили и уничтожили 41 беспилотник, Голубев рассказывал о ранении сотрудника МЧС, который устранял последствия. В середине мая два дрона атаковали топливную базу в Пролетарском районе, там произошли взрывы. В начале июня пожар из-за атаки дрона возник на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.

7 июня на подлете к Ростовской области были сбиты три ракеты.