В Ростовской области после атаки дрона загорелся Новошахтинский НПЗ
На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) возник пожар после атаки беспилотника, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в телеграм-канале.
«В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется», — написал он.
По словам Голубева, площадь пожара составляет 50 кв. м., в тушении принимают участие около 120 человек и 15 единиц техники, планируется привлечь пожарный поезд. Из-за повторной атаки ликвидацию пожара приостанавливали.
Телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщал, что после 1:00 в Новошахтинске было слышно несколько громких взрывов, затем стали видны огонь и дым в районе НПЗ.
В мае атакам дронов подверглись не менее пяти российских НПЗ:
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9 мая беспилотник атаковал предприятие «Газпром нефтехим Салават» в городе Салават в Башкирии. МЧС сообщало, что там было повреждено строение насосной станции.
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Следующей ночью атаке подвергся НПЗ «Первый завод» в Калужской области. По данным «РИА Новости», там загорелись три емкости с дизельным топливом и емкость с мазутом.
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12 мая военные средствами радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА, но аппарат упал на площадку Волгоградского НПЗ и взорвался, возник пожар.
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Пять дней спустя два украинских беспилотника в ночное время пытались атаковать НПЗ в Туапсе, из-за падения дрона произошло возгорание на его территории.
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19 мая шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. После атаки работу завода приостановили на время проведения следственных действий.
1 июня Минобороны России сообщило, что в ответ на попытки Киева «нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта» военные нанесли групповой удар оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса, сообщает Минобороны.
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