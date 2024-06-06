В Ростовской области после атаки дрона загорелся Новошахтинский НПЗ

Площадь возгорания составляет 50 кв. м, в тушении принимают участие свыше 100 человек. Из-за повторной атаки ликвидацию пожара приостанавливали

На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) возник пожар после атаки беспилотника, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в телеграм-канале.

«В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется», — написал он.

По словам Голубева, площадь пожара составляет 50 кв. м., в тушении принимают участие около 120 человек и 15 единиц техники, планируется привлечь пожарный поезд. Из-за повторной атаки ликвидацию пожара приостанавливали.

Телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщал, что после 1:00 в Новошахтинске было слышно несколько громких взрывов, затем стали видны огонь и дым в районе НПЗ.

В мае атакам дронов подверглись не менее пяти российских НПЗ:

9 мая беспилотник атаковал предприятие «Газпром нефтехим Салават» в городе Салават в Башкирии. МЧС сообщало, что там было повреждено строение насосной станции.

Следующей ночью атаке подвергся НПЗ «Первый завод» в Калужской области. По данным «РИА Новости», там загорелись три емкости с дизельным топливом и емкость с мазутом.

12 мая военные средствами радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА, но аппарат упал на площадку Волгоградского НПЗ и взорвался, возник пожар.

Пять дней спустя два украинских беспилотника в ночное время пытались атаковать НПЗ в Туапсе, из-за падения дрона произошло возгорание на его территории.

19 мая шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. После атаки работу завода приостановили на время проведения следственных действий.

1 июня Минобороны России сообщило, что в ответ на попытки Киева «нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта» военные нанесли групповой удар оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса, сообщает Минобороны.