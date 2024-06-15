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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области сбили несколько дронов в районе Каменска-Шахтинского

Голубев: в районе Каменска-Шахтинского средства ПВО уничтожили несколько дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Около 4:00 мск в районе Каменска-Шахтинского в Ростовской области средства ПВО уничтожили несколько беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«Обломки дронов упали на территорию промплощадки. По предварительным данным, в нежилом строении повреждено остекление», — уточнил Голубев. Никто не пострадал.

В ночь на 14 июня Ростовская область подверглась одной из самых массированных атак беспилотников — на пути к региону перехватили и уничтожили 70 дронов. Как тогда сообщил Голубев, украинская сторона атаковала несколько населенных пунктов региона. В Морозовском районе было нарушено электроснабжение.

Еще по шесть беспилотников самолетного типа сбили над Курской и Воронежской областями, по два — над Белгородской и Волгоградской, один — над Крымом.

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