 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Глава Rheinmetall предупредил о задержках в поставках оружия Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Германии и другим странам нужно больше средств для поддержки Украины, в противном случае «история успеха закончится» и через шесть месяцев начнутся задержки с поставками, считает глава Rheinmetall
Армин Паппергер
Армин Паппергер (Фото: Swen Pfortner / dpa / Global Look Press)

Страны Запада, которые оказывают Киеву военную помощь, планируют свою стратегию на срок от шести месяцев до года, заявил на конференции по восстановлению Украины глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Он считает, что Германии и другим странам Европы нужно больше средств для поддержки Украины в дальнейшем, и допустил, что, если не будет хватать финансовых средств, через шесть месяцев возникнут задержки с поставками оружия и «история успеха закончится».

«Нужно сказать, что бюджет — это реальная проблема. Когда я смотрю на Европу, я вижу, что у нас будут задержки с поставками на Украину из-за нехватки бюджета», — сказал Паппергер (цитата по ТАСС).

На Украине заработал первый совместный с Rheinmetall цех
Политика
Система ПВО Boxer Skyranger от Rhenmetall на Международной аэрокосмической выставке в Берлине

На той же конференции канцлер Олаф Шольц пообещал поставки на Украину новой партии оружия — третьей системы ПВО Patriot, установок IRIS-T, Gepard, ракет и боеприпасов в ближайшие «недели и месяцы». Он призвал союзников поддержать немецкую инициативу по увеличению способности украинской противовоздушной обороны «всем, чем они могут», передает «Европейская правда». Инициатива была запущена в апреле, в ее рамках Германия обратилась к партнерам по НАТО и Евросоюзу.

По объемам предоставляемой помощи Украине Германия находится на втором после США месте: по данным Кильского университета, по состоянию на октябрь 2023-го страна выделила Киеву Украине €20,9 млрд, из которых €17,1 млрд — это военный сектор. В 2024 году власти пообещали направить на военные поставки для Украины более €7 млрд. При этом в декабре Telegraph писал, что Берлин хочет сократить сумму своего взноса в рамках Европейского фонда мира (EPF).

По оценкам Кильского института, с августа по октябрь 2023 года общая помощь Запада оказалась практически на 90% меньше, чем за аналогичный период в 2022 году. Страны, в частности Соединенные Штаты, нарастили поставки после того, как в США после многомесячных обсуждений в конгрессе утвердили закон о военной помощи Украине на $61 млрд.

Россия осуждает любую помощь Украине и считает страны, которые поддерживают Киев, участниками конфликта. В Кремле заявляли, что новые поставки не изменят ситуацию на поле боя, так как динамика «абсолютно понятна», но приведут «к новым жертвам среди украинцев».

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Rheinmetall Германия военная помощь поставки оружия

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
США сняли запрет на поставки вооружений «Азову»
Политика
Швейцария назвала причину отказа поставлять оружие Украине
Политика
Путин назвал условие поставок дальнобойного оружия другим странам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1) Инвестиции, 16:47 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03) Инвестиции, 16:47
Путин рассказал, когда встретится с Эрдоганом Политика, 21:00
Сборная Украины разгромно победила в последнем матче перед Евро-2024 Спорт, 20:56
В Минобороны Словакии посчитали незаконной передачу Киеву 13 МиГ-29 Политика, 20:55
Названы даты слушаний в CAS по делу о золоте фигуристов на ОИ-2022 Спорт, 20:53
Рискнет ли Израиль начать в Ливане войну против «Хезболлы» Политика, 20:50
В Одессе сотрудники военкомата подрались с бригадой скорой помощи Политика, 20:47
Глава Rheinmetall предупредил о задержках в поставках оружия Украине Политика, 20:41
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
7 простых шагов для получения машины в лизинг быстро РБК и ВТБ Лизинг, 20:39
Бывший мэр Купянска умер после покушения Политика, 20:34
На Украине учебным заведениям запретили кондиционеры для экономии энергии Политика, 20:12
Плющенко и Авербух получили многомиллионные гранты на ледовые шоу Спорт, 20:01
Президент Болгарии рассказал о реалиях конфликта для Украины Политика, 20:00
Биткоин-трейдеры снизили аппетит к риску перед выходом макроданных в США Крипто, 19:58
Суд запретил называть Усманова владельцем виллы в Германии Бизнес, 19:53