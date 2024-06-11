Глава Rheinmetall предупредил о задержках в поставках оружия Украине

Германии и другим странам нужно больше средств для поддержки Украины, в противном случае «история успеха закончится» и через шесть месяцев начнутся задержки с поставками, считает глава Rheinmetall

Армин Паппергер (Фото: Swen Pfortner / dpa / Global Look Press)

Страны Запада, которые оказывают Киеву военную помощь, планируют свою стратегию на срок от шести месяцев до года, заявил на конференции по восстановлению Украины глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Он считает, что Германии и другим странам Европы нужно больше средств для поддержки Украины в дальнейшем, и допустил, что, если не будет хватать финансовых средств, через шесть месяцев возникнут задержки с поставками оружия и «история успеха закончится».

«Нужно сказать, что бюджет — это реальная проблема. Когда я смотрю на Европу, я вижу, что у нас будут задержки с поставками на Украину из-за нехватки бюджета», — сказал Паппергер (цитата по ТАСС).

На той же конференции канцлер Олаф Шольц пообещал поставки на Украину новой партии оружия — третьей системы ПВО Patriot, установок IRIS-T, Gepard, ракет и боеприпасов в ближайшие «недели и месяцы». Он призвал союзников поддержать немецкую инициативу по увеличению способности украинской противовоздушной обороны «всем, чем они могут», передает «Европейская правда». Инициатива была запущена в апреле, в ее рамках Германия обратилась к партнерам по НАТО и Евросоюзу.

По объемам предоставляемой помощи Украине Германия находится на втором после США месте: по данным Кильского университета, по состоянию на октябрь 2023-го страна выделила Киеву Украине €20,9 млрд, из которых €17,1 млрд — это военный сектор. В 2024 году власти пообещали направить на военные поставки для Украины более €7 млрд. При этом в декабре Telegraph писал, что Берлин хочет сократить сумму своего взноса в рамках Европейского фонда мира (EPF).

По оценкам Кильского института, с августа по октябрь 2023 года общая помощь Запада оказалась практически на 90% меньше, чем за аналогичный период в 2022 году. Страны, в частности Соединенные Штаты, нарастили поставки после того, как в США после многомесячных обсуждений в конгрессе утвердили закон о военной помощи Украине на $61 млрд.

Россия осуждает любую помощь Украине и считает страны, которые поддерживают Киев, участниками конфликта. В Кремле заявляли, что новые поставки не изменят ситуацию на поле боя, так как динамика «абсолютно понятна», но приведут «к новым жертвам среди украинцев».