Джоли рассказала о встрече во Львове с пострадавшими в Краматорске детьми

Актриса отметила, что у многих из получивших ранения детей в теле остались фрагменты шрапнели, которые опасно удалять. Одна из девочек показала актрисе «особенный камень», который на самом деле являлся осколком бомбы

Анджелина Джоли (Фото: Максим Козуцкий / Ayuntamiento de Lviv / AP)

Актриса и посол Управления ООН по делам беженцев Анджелина Джоли, 30 апреля посетившая Украину с гуманитарной миссией, рассказала о впечатлениях о поездке в страну в своем Instagram (владелец социальной сети, Meta Platforms, признан в России экстремистской организацией и запрещен).

«Когда я была во Львове несколько дней назад, маленькая девочка показала мне «особенный камень». Малышка, которая нашла его, не осознавала, что играла с камнем, который на самом деле является фрагментом шрапнели от бомбы», — написала актриса.

Она также рассказала, что встретила во Львове детей, пострадавших во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске. 8 апреля во время эвакуации мирных жителей его атаковали ракетой «Точка-У». Украинские власти обвинили в этом Россию, в российском Минобороны эти заявления назвали «провокацией и абсолютно не соответствующими действительности». Глава назначенной Киевом Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил о 50 погибших в результате удара, в том числе пятерых детях, а также почти ста раненых.

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Джоли указала, что многие дети во время этой атаки пострадали именно из-за шрапнели. «Фрагменты, оказавшиеся близко к жизненно важным органам, слишком опасно удалять, потому они остались внутри тел некоторых детей», — рассказала актриса. Она подчеркнула, что дети травмированы не только физически, но и психологически.

Во Львове Джоли встретила пассажиров эвакуационного поезда из города Покровска Донецкой области, который находится недалеко от Краматорска, а также пообщалась с волонтерами на вокзале, врачами и психологами.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя визит Джоли во Львов, назвала его попыткой «перебить повестку» и «отвлечь внимание» от темы «гражданских заложников» на мариупольском комбинате «Азовсталь».