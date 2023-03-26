Орландо Блум приехал на Украину впервые с 2016 года

Британский актер и посол доброй воли фонда UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund; Международный чрезвычайный фонд помощи детям при ООН) Орландо Блум посетил детский центр на Украине. Об этом актер рассказал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня я прибыл на Украину впервые после моей поездки в 2016 году», — написал Блум.

Актер посетил один из детских центров, которые поддерживаются UNICEF, всего таких заведений более 180. По словам Блума, он побывал в центре, который находится на одной из станций метро. «На несколько часов каждый день родители могут оставить здесь своих маленьких детей и дать им <...> возможность поиграть в игры и просто побыть детьми», — рассказал он.

Орландо Блуму 46 лет. Он наиболее известен по ролям в серии фильмов «Пираты Карибского моря» и «Властелин колец». Он является послом доброй воли UNICEF с 2009 года. В 2016 году актер приехал в Донбасс, он посетил Святогорск, Славянск и Краматорск. В конце марта 2022 года Блум посетил Молдову, где встретиться с детьми и семьями, покинувшими Украину в качестве беженцев.

С начала боевых действий Украину посетило несколько зарубежных артистов. Среди них — актер и режиссер Шон Пенн (трижды был на Украине), актер Бен Стиллер, актриса Анджелина Джоли.