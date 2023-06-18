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Мэр Петрозаводска решил поехать на спецоперацию добровольцем «Ахмата»

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский поедет на спецоперацию добровольцем «Ахмата»
55-летний мэр Любарский прошел обучение в Чечне и решил отправиться на спецоперацию как доброволец спецназа «Ахмат». Петрозаводском он руководил с 2021 года, ранее мэр работал в полиции и других силовых структурах
Владимир Любарский (четвертый слева на заднем плане)
Владимир Любарский (четвертый слева на заднем плане) (Фото: vkl1968 / VK)

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский покинет свой пост и отправится в зону спецоперации, сообщил он на своей странице во «ВКонтакте».

Любарский рассказал, что во время отпуска прошел обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе (Чечня), где освоил «базовые основы медицинской помощи в полевых условиях, стрелковой подготовки, тактики». После этого он окончательно решил, что отправится участвовать в спецоперации. Решение «зрело» с начала военных действий, отметил мэр.

«Завтра борт из Грозного в Питер, к ночи буду в родном Петрозаводске. Сдам дела и вернусь в Гудермес на обучение уже в качестве добровольца «Ахмата», — написал он накануне вечером, не уточнив, кто заменит его на посту главы города. Мэр добавил, что его решение поддержал карельский губернатор Артур Парфенчиков.

Чеченский спецназ «Ахмат», как сообщал глава республики Рамзан Кадыров, в конце мая был передислоцирован в ДНР. Кроме того, его бойцы будут работать на границе Белгородской области и Украины.

Любарскому 55 лет. Он родился в Петрозаводске, два года отслужил в Воздушно-десантных войсках. Работал в МВД Карелии и имеет звание майора полиции, также занимал различные должности в республиканском Госнаркоконтроле и службе судебных приставов. Был замглавы Карелии по внутренней политике. Пост мэра занимает с 2021 года.

Среди российских чиновников и депутатов многие решили отправиться в зону спецоперации. Например, в прошлом году такое желание изъявили несколько депутатов Госдумы, среди которых — единороссы Олег Колесников, Александр Бородай, Виталий Милонов, Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и другие.

Еще один депутат «Единой России» Адам Делимханов также принимал участие в боевых действиях, как сообщал Кадыров, он руководил чеченскими подразделениями во время боев за Мариуполь. Президент Владимир Путин присвоил Делимханову звание Героя России.

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О решении отправиться на спецоперацию заявляли и руководители некоторых российских городов, например, глава администрации Читы Александр Сапожников. В марте мэр Воркуты Ярослав Шапошников также объявил, что подписал контракт с Минобороны и отправится в зону военных действий. «Вместе со мной из Воркуты поедут пять моих коллег. Решение принято осознанно. Глава Коми Владимир Уйба меня поддержал. Победа будет за нами», — заявил мэр. До этого, в октябре, Шапошников заявил, что часть добровольцев отправляются для участия в военных действиях из-за того, что их «пилят» жены.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Петрозаводск Карелия добровольцы "Ахмат"
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