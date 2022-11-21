Сити-менеджер Читы решил отправиться добровольцем в зону спецоперации

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 62,12 (-0,32) Инвестиции, 16:35
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 60,74 (+0,36) Инвестиции, 16:35
Путин подписал закон о едином пособии малообеспеченным семьям с детьми Экономика, 17:11
Самострой Алекперова в Скатертном переулке в Москве снесли после иска Общество, 17:00
Успех, цель, стиль: как выбрать окружение для жизни детей РБК и AFI Park Воронцовский, 16:58
Что происходит на ЧМ в Катаре. Онлайн второго игрового дня Спорт, 16:50
Суд отказался выпустить из СИЗО директора Собчак и экс-главреда Tatler Политика, 16:49
Сити-менеджер Читы решил отправиться добровольцем в зону спецоперации Политика, 16:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Льгота по акциям российских IT-компаний продлена на 5 лет Инвестиции, 16:43
Вратаря Ирана унесли на носилках после столкновения с партнером на ЧМ Спорт, 16:42
Ликсутов заявил о двукратном росте поездок на МЦД внутри Москвы Город, 16:38
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 16:35
Криптобиржа Uniswap сообщила о сборе данных о кошельках пользователей Крипто, 16:34
Наряжался в панду и влюбилась в шамана. 6 скандальных королевских персон Life, 16:28
В Белгородской области создадут «засечную черту» на границе с Украиной Политика, 16:22
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Сити-менеджер Читы решил отправиться добровольцем в зону спецоперации

Глава городской администрации Читы: я решил отправиться в зону спецоперации на Украине
Глава городской администрации Читы Александр Сапожников решил отправиться добровольцем в зону боевых действий на Украину. Он прошел срочную службу в 1990-х, а затем заключил контракт. По его словам, это его «долг и призвание»
Александр Сапожников
Александр Сапожников (Фото: Администрация городского округа «Город Чита»)

Руководитель администрации Читы Александр Сапожников принял решение отправиться добровольцем на Украину. Об этом он написал в Telegram.

«Как десантник с боевым опытом, как гражданин, я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и мое призвание — вновь встать на защиту нашей страны», — написал Сапожников.

По его словам, сейчас в зоне спецоперации он «нужен больше всего».

Сапожникову 46 лет, он родился в июне 1976 года в городе Краснокаменск. Получил образование инженера по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» в Забайкальском госуниверситете. С 1994 по 1996 год проходил срочную службу в Вооруженных силах России, затем служил по контракту, следует из его биографии на сайте городской администрации.

В 2015–2016 годах Сапожников возглавлял казенное предприятие Забайкальского края «Государственное недвижимое имущество». С июля 2017 года был директором муниципального предприятия «Кинотеатр «Удокан».

14 мая 2019 года назначен первым заместителем руководителя администрации городского округа «Город Чита», в ноябре того же года стал главой администрации.

Читайте на РБК Pro
Почему зубы реагируют на холодное и как себе помочь Выстрел «Авроры»: есть ли будущее у российской операционной системы Наступает новая эра в мировой торговле. Кто от нее выиграет Я ненавижу своего начальника: каких руководителей не любят в коллективе

РБК направил запрос в администрацию Читы.

Должность мэра в Чите упразднили в 2014 году вместе с прямыми выборами градоначальника. После этого в Чите появились две должности: глава города и сити-менеджер, он же руководитель городской администрации — наемный управляющий, который руководит администрацией и лишен возможности изменять городское законодательство (для этого нужна поддержка городской думы). Сити-менеджером до решения отправиться на Украину и был Сапожников, а должность главы Читы с 2019 года занимает Евгений Ярилов.

Комментировать решение Сапожникова в разговоре с корреспондентом «Чита.Ру» Ярилов отказался, сославшись на усталость. «Завтра. Сегодня я правда сильно устал», — сказал Евгений Ярилов.

По данным «Чита.Ру», одним из возможных кандидатов на место Сапожникова может стать председатель комитета городского хозяйства Марина Попова, однако она в разговоре с изданием назвала такой вопрос некорректным. По данным еще одного источника портала, на пост руководителя администрации в случае ухода Сапожникова рассматриваются главы Балейского и Читинского районов Сергей Гальченко и Виктор Машуков.

Президент России Владимир Путин в начале ноября подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Закон предусматривает, что на добровольцев и членов их семей будут распространяться все предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, их денежное довольствие не может быть ниже, чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности.

21 ноября президент подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам, участвующим в спецоперации на Украине.

Всего, по данным Генштаба на 1 ноября, после начала спецоперации России на Украине более 15 тыс. человек записались в добровольческие отряды.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
При участии
Алена Нефедова
доброволец Военная операция на Украине Чита глава администрации
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Чувашии сообщили о гибели добровольца в ЛНР
Политика
Шойгу заявил, что военкоматы продолжат набор добровольцев
Политика
В Генштабе назвали число добровольцев на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter