Сити-менеджер Читы решил отправиться добровольцем в зону спецоперации

Глава городской администрации Читы: я решил отправиться в зону спецоперации на Украине

Глава городской администрации Читы Александр Сапожников решил отправиться добровольцем в зону боевых действий на Украину. Он прошел срочную службу в 1990-х, а затем заключил контракт. По его словам, это его «долг и призвание»

Александр Сапожников (Фото: Администрация городского округа «Город Чита»)

Руководитель администрации Читы Александр Сапожников принял решение отправиться добровольцем на Украину. Об этом он написал в Telegram.

«Как десантник с боевым опытом, как гражданин, я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и мое призвание — вновь встать на защиту нашей страны», — написал Сапожников.

По его словам, сейчас в зоне спецоперации он «нужен больше всего».

Сапожникову 46 лет, он родился в июне 1976 года в городе Краснокаменск. Получил образование инженера по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» в Забайкальском госуниверситете. С 1994 по 1996 год проходил срочную службу в Вооруженных силах России, затем служил по контракту, следует из его биографии на сайте городской администрации.

В 2015–2016 годах Сапожников возглавлял казенное предприятие Забайкальского края «Государственное недвижимое имущество». С июля 2017 года был директором муниципального предприятия «Кинотеатр «Удокан».

14 мая 2019 года назначен первым заместителем руководителя администрации городского округа «Город Чита», в ноябре того же года стал главой администрации.

РБК направил запрос в администрацию Читы.

Должность мэра в Чите упразднили в 2014 году вместе с прямыми выборами градоначальника. После этого в Чите появились две должности: глава города и сити-менеджер, он же руководитель городской администрации — наемный управляющий, который руководит администрацией и лишен возможности изменять городское законодательство (для этого нужна поддержка городской думы). Сити-менеджером до решения отправиться на Украину и был Сапожников, а должность главы Читы с 2019 года занимает Евгений Ярилов.

Комментировать решение Сапожникова в разговоре с корреспондентом «Чита.Ру» Ярилов отказался, сославшись на усталость. «Завтра. Сегодня я правда сильно устал», — сказал Евгений Ярилов.

По данным «Чита.Ру», одним из возможных кандидатов на место Сапожникова может стать председатель комитета городского хозяйства Марина Попова, однако она в разговоре с изданием назвала такой вопрос некорректным. По данным еще одного источника портала, на пост руководителя администрации в случае ухода Сапожникова рассматриваются главы Балейского и Читинского районов Сергей Гальченко и Виктор Машуков.

Президент России Владимир Путин в начале ноября подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Закон предусматривает, что на добровольцев и членов их семей будут распространяться все предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, их денежное довольствие не может быть ниже, чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности.

21 ноября президент подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам, участвующим в спецоперации на Украине.

Всего, по данным Генштаба на 1 ноября, после начала спецоперации России на Украине более 15 тыс. человек записались в добровольческие отряды.