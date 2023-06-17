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Рогов заявил о новых попытках наступления ВСУ в Запорожской области

Владимир Рогов заявил о новых попытках наступления ВСУ в Запорожской области
С трех часов ночи 17 июня украинские силы совершили не менее трех атак в Запорожской области, в бой брошены новые резервы, сообщил Рогов
Фото: Stringer / Reuters
Фото: Stringer / Reuters

Прошедшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимали активные попытки наступления в Запорожской области, сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, атаки идут с трех часов.

«Начались атака за атакой (на данный момент уже не менее трех). Противник кидает в бой новые резервы», — написал он. Российские силы «держат оборону», отметил Рогов.

Он также заявил, что в Запорожье (город находится под контролем Украины) после четырех часов ночи прозвучали две серии взрывов.

Вечером 15 июня Рогов сообщил, что украинские войска готовятся к наступлению в районе города Орехов в Запорожской области. Об этом также заявил и экс-глава «Роскосмоса» и руководитель действующей в зоне спецоперации добровольческой группы «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Они указывали, что ВСУ бросили в бой пехоту с пулеметами и готовят проходы для использования тяжелой техники.

Однако наступление украинских сил не состоялось, заявил 16 июня Рогов. Вместо этого они активизировались на васильевском направлении, отмечал он.

О начале украинского контрнаступления российский президент Владимир Путин заявил 9 июня. Он уточнил позднее, что наступательные действия Киев ведет с 4 июня. Россия, по его словам, несет потери «в десять раз меньше», чем Украина. К 16 июня ее армия потеряла 186 танков и 418 бронемашин различного класса, говорил он.

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Украинский лидер Владимир Зеленский признавал, что ВСУ встречают серьезное сопротивление. «Для России проиграть эту кампанию Украине, я бы сказал, фактически означает проиграть войну», — отметил президент.

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Запорожская область Владимир Рогов контрнаступление Украина
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