Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии общей позиции по Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в отсутствии позиции на фоне происходящих событий на Украине.
«Одэкабэшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях? <…> Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки и Европы, все молчите», — сказал Кадыров на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он призвал руководителей бывшего СССР объединиться и сказать свое слово. «Если есть государство, если есть союзник, он должен определиться и сделать свой шаг. Кто спас Беларусь? Россия. Кто спас Казахстан? Россия. Кто остановил войну между Арменией и Азербайджаном? Россия. А когда России нужна, все молчите — боитесь санкции», — указал глава Чечни.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Среди целей организации — укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.
Статья 4 Договора гласит: «Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора».
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями «денацификацию и демилитаризацию» соседнего государства. Украина в ответ объявила военное положение и мобилизацию.
Лидеры стран СНГ неоднократно призывали стороны к мирным переговорам. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в частности, еще в первый день спецоперации заявил о необходимости срочной встречи в Минске для проведения мирных переговоров. Также он говорил, что Путин не просил его участвовать в спецоперации.
В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что Казахстан поддержит создание Большого евразийского партнерства, базой которого может быть СНГ, но не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик, считая их квазигосударственными территориями. Токаев также заявил, что некоторые российские депутаты, журналисты и деятели культуры допустили абсолютно некорректные высказывания в адрес его страны.
Ранее Токаев говорил, что Казахстан не отказывается от союзнических обязательств с Россией, но будет соблюдать все ограничения, которые мировое сообщество наложило на Москву.
Последний саммит лидеров стран ОДКБ прошел 16 мая в Москве. На саммите присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев, главы Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, а также президент России Владимир Путин.
По итогам саммита лидеры выступили с совместным заявлением, в котором выразили готовность налаживать практическое взаимодействие с НАТО для «снижения напряженности на континенте». При этом лидеры ОДКБ подчеркнули, что обеспокоены ситуацией на внешних границах, и выразили готовность обеспечить безопасность рубежей. В то же время лидеры стран не обсуждали отправку военных на Украину, уточнял генсек организации Станислав Зась.