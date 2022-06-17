Токаев заявил о «некоторых претензиях» к словам депутатов о Казахстане

Президент России Владимир Путин в ходе заседания ПМЭФ-2022 с участием Токаева выразил мнение, что у России и Казахстана есть воля решить все возникающие проблемы

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Гавриил Григоров / фотохост-агентство ТАСС)

Ряд российских депутатов, журналистов и деятелей культуры допустили абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана, заявил в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2022 президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Я, пользуясь этой трибуной, может быть, это будет не совсем уместно, но тем не менее хотел бы выразить некоторые претензии к высказываниям ряда российских депутатов, абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана, неточные высказывания, я бы сказал, журналистов и даже деятелей культуры», — сказал он, не утонив конкретные примеры.

Он добавил, что президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2022 «исчерпывающим образом» обозначил позицию российского руководства в отношении Казахстана и других стран.

«Действительно, у нас нет никаких вопросов, которые можно было бы муссировать тем или иным способом, сея рознь между нашими народами», — сказал Токаев.

После этого он вновь назвал упомянутые им высказывания российских депутатов и журналистов «не очень понятными».

«Как говорится, на чью мельницу льют воду эти деятели, которые каким-то странным способом комментируют иногда решения руководства Казахстана или события, которые происходят в нашей стране», — добавил он.

После этого президент России Владимир Путин, также присутствовавший на заседании, заявил, что Россия и Казахстан способны найти решение любых возникших проблем.

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«Но на рабочем уровне всегда можно найти решение любой проблемы, если есть воля. У нас такая воля с Казахстаном есть. Вот я хочу, чтобы это было понятно — Казахстан является нашим союзником в прямом и в самом широком смысле», — сказал российский президент.

В январе депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил за проведение референдума в Казахстане по вопросу «воссоединения» с Россией. На своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) он заявил, что «Центральная Азия — это русская земля».

В марте депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Савостьянов предложил включить Казахстан и ряд других стран в зону «демилитаризации» и «денацификации». Документ с этим предложением на бланке Мосгордумы в Facebook опубликовал член федерального бюро партии «Яблоко» Кирилл Гончаров.

Кроме того, с критикой властей Казахстана выступал Тигран Кеосаян. На своем YouTube-канале он возмутился отсутствием четкой позиции Казахстана по поводу противостояния России и Запада, а также заявил, что «братским республикам надо определяться и занимать сторону», а России — «внимательно посмотреть, кто с нами». Кеосаян также выразил мнение, что российским властям надо «пересмотреть уровень взаимоотношений» с Казахстаном.

МИД Казахстана после заявлений Кеосаяна объявил, что включит его в список лиц, въезд которым в страну нежелателен, писало издание Tengrinews.

Модератором сессии, на которой выступал Токаев, была жена Кеосаяна Маргарита Симоньян.