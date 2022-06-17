Токаев заявил о «некоторых претензиях» к словам депутатов о Казахстане

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 16:31
Минпромторг исключил сокращение ассортимента косметики и парфюмерии Экономика, 22:28
Мантуров рассказал о планах возродить «Волгу» и «Победу» Бизнес, 22:21
«Экономика реальных ценностей». Главное с третьего дня ПМЭФ-2022 Экономика, 22:14
Премьер Эстонии предупредила, что страну ждет «суровая зима» Политика, 21:47
«Известия» и RT показали видео с задержанными на Украине американцами Политика, 21:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:17
Байден после сообщений о пленных американцах призвал не ездить на Украину Политика, 21:10
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 21:10
Что даст Украине и Молдавии рекомендация на прием в Евросоюз Политика, 21:08
Токаев заявил о «некоторых претензиях» к словам депутатов о Казахстане Политика, 21:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:00
В «Баварии» сообщили о переходе одного из лидеров «Ливерпуля» Спорт, 20:56
Пушилин анонсировал вывоз зерна из порта Мариуполя Политика, 20:51
Ковальчук заявил, что Чубайс ничего не создал в «Роснано» Политика, 20:41
ПМЭФ-2022 ,  
0 

Токаев заявил о «некоторых претензиях» к словам депутатов о Казахстане

Президент России Владимир Путин в ходе заседания ПМЭФ-2022 с участием Токаева выразил мнение, что у России и Казахстана есть воля решить все возникающие проблемы
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Гавриил Григоров / фотохост-агентство ТАСС)

Ряд российских депутатов, журналистов и деятелей культуры допустили абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана, заявил в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2022 президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Я, пользуясь этой трибуной, может быть, это будет не совсем уместно, но тем не менее хотел бы выразить некоторые претензии к высказываниям ряда российских депутатов, абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана, неточные высказывания, я бы сказал, журналистов и даже деятелей культуры», — сказал он, не утонив конкретные примеры.

Он добавил, что президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2022 «исчерпывающим образом» обозначил позицию российского руководства в отношении Казахстана и других стран.

«Действительно, у нас нет никаких вопросов, которые можно было бы муссировать тем или иным способом, сея рознь между нашими народами», — сказал Токаев.

После этого он вновь назвал упомянутые им высказывания российских депутатов и журналистов «не очень понятными».

«Как говорится, на чью мельницу льют воду эти деятели, которые каким-то странным способом комментируют иногда решения руководства Казахстана или события, которые происходят в нашей стране», — добавил он.

После этого президент России Владимир Путин, также присутствовавший на заседании, заявил, что Россия и Казахстан способны найти решение любых возникших проблем.

Читайте на РБК Pro
Pro
Что будет с инфляцией и курсом рубля к концу года
Статьи
Pro
Фото: Nick Page / Unsplash Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти»
Инструкции
Pro
Санкционный светофор: как запреты влияют на разные отрасли экономики
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork
Статьи
Pro
Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix
Статьи
Pro
Фото: Burak Kara / Getty Images Сколько должен стоить товар, чтобы его поставила на полку крупная сеть
Инструкции
Pro
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images «Вирус сомнения» и немного эмпатии: секреты сторителлинга от Стива Джобса
Статьи
Pro
Банки в России срочно меняют ПО из-за санкций. Что ждет рынок финансов
Прогнозы

«Но на рабочем уровне всегда можно найти решение любой проблемы, если есть воля. У нас такая воля с Казахстаном есть. Вот я хочу, чтобы это было понятно — Казахстан является нашим союзником в прямом и в самом широком смысле», — сказал российский президент.

Токаев заявил о непризнании «квазигосударств» ДНР и ЛНР
Политика

В январе депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил за проведение референдума в Казахстане по вопросу «воссоединения» с Россией. На своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) он заявил, что «Центральная Азия — это русская земля».

В марте депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Савостьянов предложил включить Казахстан и ряд других стран в зону «демилитаризации» и «денацификации». Документ с этим предложением на бланке Мосгордумы в Facebook опубликовал член федерального бюро партии «Яблоко» Кирилл Гончаров.

Кроме того, с критикой властей Казахстана выступал Тигран Кеосаян. На своем YouTube-канале он возмутился отсутствием четкой позиции Казахстана по поводу противостояния России и Запада, а также заявил, что «братским республикам надо определяться и занимать сторону», а России — «внимательно посмотреть, кто с нами». Кеосаян также выразил мнение, что российским властям надо «пересмотреть уровень взаимоотношений» с Казахстаном.

МИД Казахстана после заявлений Кеосаяна объявил, что включит его в список лиц, въезд которым в страну нежелателен, писало издание Tengrinews.

Модератором сессии, на которой выступал Токаев, была жена Кеосаяна Маргарита Симоньян.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов
Касым-Жомарт Токаев Казахстан ПМЭФ Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Токаев поддержал создание Большого евразийского партнерства
Политика
Токаев заявил о советах покинуть Казахстан во время беспорядков в январе
Политика
Путин назвал себя оптимистом в вопросе будущего международных отношений
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter