Путин написал статью о Второй мировой войне

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подготовил статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Она готова. Решение о сроках публикации примет президент», — сказал Песков.

О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре, когда отвечал на вопрос о резолюции Европарламента, принятой к годовщине начала Второй мировой войны. Документ, в частности, осуждал усилия российских властей «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом».

Путин отметил, что тоталитаризм «достоин осуждения», однако «ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма». По его словам, такие выводы означают, что «люди не знают историю», и посоветовал почитать исторические документы.