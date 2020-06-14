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Путин написал статью о Второй мировой войне

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подготовил статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Она готова. Решение о сроках публикации примет президент», — сказал Песков.

О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре, когда отвечал на вопрос о резолюции Европарламента, принятой к годовщине начала Второй мировой войны. Документ, в частности, осуждал усилия российских властей «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом».

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Фото: Xinhua / ZUMA / ТАСС

Путин отметил, что тоталитаризм «достоин осуждения», однако «ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма». По его словам, такие выводы означают, что «люди не знают историю», и посоветовал почитать исторические документы.

«Знаете, я к этому событию хочу статью подготовить, написать статью», — сказал Путин. По его словам, он уже попросил подобрать ему материалы из архива и обязательно опубликует результат. «Я когда читаю некоторые вещи, все становится абсолютно ясно: все просто разложено по годам, по месяцам, чуть ли не по дням, как происходил процесс умиротворения Гитлера», — пояснил президент.

Теги: статья, Владимир Путин, Вторая мировая война
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