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Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой

По мнению Варшавы, слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о единоличной вине нацистов за начало Второй мировой войны носят упрощенный характер и не снимают ответственность с СССР за пакт Молотова — Риббентропа и агрессию против Польши
Хайко Маас
Хайко Маас (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали». Об этом РБК заявили в пресс-службе МИД Польши, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Мааса.

В польском МИДе настаивают, что Россия несет ответственность за начало войны. «Большинство историков, тщательно исследовавших исторические документы <...>, согласны, что в отсутствие принятия пакта Молотова — Риббентропа и его секретного протокола <...> война бы не началась», — заявили в ведомстве, обвинив Германию и СССР в разделении Европы на сферы влияния. В статье, посвященной 75-летию годовщины Второй мировой войны, глава МИД ФРГ Хайко Маас совместно с историком Андреасом Виршингом потребовали отказаться от попыток найти новых виновников и напомнили, что всю ответственность уже взяла на себя Германия.

«Попытки переписать историю самым постыдным образом за последние несколько месяцев требуют от нас ясного заявления, которое не должно было бы быть необходимым с учетом того, что исторические факты неизменны: именно Германия развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу, и именно она несет ответственность за холокост», — говорится в статье.

Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны
Общество
Хайко Маас

В комментарии МИД Польши также приведена выдержка из речи министра иностранных дел Вячеслава Молотова от 31 октября 1939 года: «Со времени заключения 23 августа советско-германского договора о ненападении был положен конец ненормальным отношениям, существовавшим в течение ряда лет между Советским Союзом и Германией. На смену вражды, всячески подогревавшейся со стороны некоторых европейских держав, пришло сближение и установление дружественных отношений между СССР и Германией». По мнению Варшавы, действия СССР в отношении Польши перед началом войны не носили тактический характер, а были частью плана по расширению своей территории за счет Центральной и Восточной Европы. Польша также обвинила СССР в репрессиях против поляков, в частности в отношении ее элиты.

Ранее законодатели в Польше и Евросоюзе, а также власти в Варшаве заявляли о причастности России к началу Второй мировой войны. «Наша позиция состоит в том, что Пакт Молотова — Риббентропа, а в частности его секретный дополнительный протокол, содействовали тому, что была развязана война. Это создало условия для вторжения в Польшу немецких войск 1 сентября 1939 года, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошла Красная Армия», — заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович. Он подчеркнул, что Германия играла более существенную роль в развязывании войны, чем СССР, и причинила Польше больше ущерба. В Польше также признают ведущую роль Красной армии в победе над фашизмом.

В России считают обвинения неприемлемыми. Как отмечал президент России Владимир Путин, пакт Молотова — Риббентропа стал последним в череде документов о ненападении, которые принимались в преддверии Второй мировой войны. До этого были подписаны декларация о неприменении силы между Германией и Польшей 1934 года, англо‑германское морское соглашение 1935 года, затем совместная англо‑германская декларация Чемберлена и Гитлера, подписанная 30 сентября 1938 года, франко‑германская декларация 1938 года, договор между Литовской Республикой и Германским рейхом 1939 года, договор о ненападении между Германским рейхом и Латвией от 7 июня 1939 года.

Путин также утверждал, что в преддверии Второй мировой войны руководство европейских стран, в том числе Польши, «бросило свой народ под колесницу германской нацистской военной машины». Российский президент назвал работавшего в Германии посла Польши Юзефа Липски сволочью и антисемитской свиньей за то, что тот «полностью солидаризировался с Адольфом Гитлером в его антисемитских настроениях». Президент России также объяснил, что советские войска вошли в Польшу в 1939 году после немецких и ко времени их появления «польское правительство утратило контроль за страной, за управлением вооруженными силами», так что «ничего у Польши Советский Союз не отбирал на самом деле».

Глава МИД Польши — РБК: «У России другой подход к неприятным ей фактам»
Политика
Яцек Чапутович

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Россия - Польша, Вторая мировая война, Германия
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Польша назвала главной угрозой российский неоимпериализм
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Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны
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