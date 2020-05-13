Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой

По мнению Варшавы, слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о единоличной вине нацистов за начало Второй мировой войны носят упрощенный характер и не снимают ответственность с СССР за пакт Молотова — Риббентропа и агрессию против Польши

Хайко Маас (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали». Об этом РБК заявили в пресс-службе МИД Польши, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Мааса.

В польском МИДе настаивают, что Россия несет ответственность за начало войны. «Большинство историков, тщательно исследовавших исторические документы <...>, согласны, что в отсутствие принятия пакта Молотова — Риббентропа и его секретного протокола <...> война бы не началась», — заявили в ведомстве, обвинив Германию и СССР в разделении Европы на сферы влияния. В статье, посвященной 75-летию годовщины Второй мировой войны, глава МИД ФРГ Хайко Маас совместно с историком Андреасом Виршингом потребовали отказаться от попыток найти новых виновников и напомнили, что всю ответственность уже взяла на себя Германия.

«Попытки переписать историю самым постыдным образом за последние несколько месяцев требуют от нас ясного заявления, которое не должно было бы быть необходимым с учетом того, что исторические факты неизменны: именно Германия развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу, и именно она несет ответственность за холокост», — говорится в статье.

В комментарии МИД Польши также приведена выдержка из речи министра иностранных дел Вячеслава Молотова от 31 октября 1939 года: «Со времени заключения 23 августа советско-германского договора о ненападении был положен конец ненормальным отношениям, существовавшим в течение ряда лет между Советским Союзом и Германией. На смену вражды, всячески подогревавшейся со стороны некоторых европейских держав, пришло сближение и установление дружественных отношений между СССР и Германией». По мнению Варшавы, действия СССР в отношении Польши перед началом войны не носили тактический характер, а были частью плана по расширению своей территории за счет Центральной и Восточной Европы. Польша также обвинила СССР в репрессиях против поляков, в частности в отношении ее элиты.