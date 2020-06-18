Болтон заявил о вопросе Трампа про принадлежность Финляндии России

Американский лидер Дональд Трамп спрашивал, является ли Финлядия частью России, утверждает экс-помощник президента Джон Болтон. Также он не знал, обладает ли Великобритания ядерным оружием, пишет Болтон

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России. Об этом в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» написал бывший помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон. Фрагмент из еще не опубликованной книги приводит газета The New York Times.

Кроме того, «Трамп, видимо, не знал, что у Великобритании есть ядерное оружие», утверждает Болтон.

71-летний Болтон был советником Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 года, однако осенью 2019 подал в отставку по инициативе президента. Трамп объяснил, что был не согласен со многими из предложений Болтона.

Книга экс-советника «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» должна быть полностью опубликована 23 июня. При этом уже сейчас она лидирует в рейтинге топ-100 бестеллеров Amazon, где продается по предзаказу.



Первые фрагменты из мемуаров Болтона были опубликованы в январе текущего года. В них, в частности, говорилось, что Трамп якобы хотел заморозить военную помощь Украине, чтобы получить помощь Киева с расследованием в отношении его вероятного соперника на выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, который ранее работал в украинской компании Burisma.