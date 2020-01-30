CNN узнал о решении Белого дома убрать секретные данные из книги Болтона

Белый дом официально уведомил экс-советника президента США Джона Болтона, что администрация главы государства выступает против публикации некоторых частей его книги, в которых содержится секретная информация. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

По их сведениям, соответствующее уведомление было направлено Советом национальной безопасности (СНБ) США адвокату Болтона Чарльзу Куперу.

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