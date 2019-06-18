Трамп потребовал от NYT раскрыть источник данных о кибератаках на Россию

Трамп потребовал от NYT раскрыть источник данных о кибератаках на Россию

В статье NYT говорилось, что США активизировали попытки внедриться в российские электросети. После публикации Трамп обвинил газету в предательстве, в NYT утверждают, что правительство видело статью до публикации

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп потребовал от газеты The New York Times раскрыть источник из-за материала об активизации кибератак США на российские электросети.

«Они должны немедленно раскрыть свои источники, которые, если они вообще существуют, в чем сомневаюсь, являются ложными. Times нужно привлечь к ответственности», — написал Трамп в Twitter.

Материал дополняется.