Трамп назвал статью NYT об активизации кибератак на Россию предательством

По мнению американского лидера, материал, где говорилось об активизации США попыток внедрения в российские электросети, опубликовала «Неудачливая New York Times». Эта газета, уверен Трамп, отчаянно нуждалась в какой-либо истории

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что США активизировали свои попытки по внедрению в российские электросети и значительно усилили кибератаки на Москву. Эти данные, заверил американский лидер в своем Twitter, не соответствуют действительности. Накануне об этом со ссылкой на действующих и бывших сотрудников правительства США сообщила газета The New York Times (NYT).

О ней, реагируя на это, президент Соединенных Штатов, в частности, отозвался как о «Неудачливой New York Times» (The Failing New York Times). «Верите ли вы, что она только что опубликовала статью, в которой утверждается: США значительно усиливают кибератаки на Россию», — обратился политик к своей аудитории в микроблоге.

«Это виртуальный акт предательства некогда великой газеты», — отозвался Трамп. New York Times, уверен президент, «отчаянно нуждалась в истории, любой истории, даже если она [была] плоха для страны, а также неправдива».

«Что-то сопровождает наши коррумпированные СМИ сегодня», — продолжил глава государства, заметив, что сейчас они «сделают или скажут что угодно без единой мысли о последствиях». «Это настоящие трусы и, без сомнения, враги людей!» — резюмировал президент. Ожидают ли эти издания какие-либо санкции, он не уточнил.