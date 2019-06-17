NYT ответила на обвинения Трампа из-за статьи об активизации кибератак

В газете пояснили, что перед публикацией обращались за комментариями относительно материала. У чиновников Совета национальной безопасности изложенное в статье не вызвало опасений, указала NYT

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Газета The New York Times в Twitter ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему ее статью об активизации кибератак на российскую энергосистему предательством.

«Обвинять прессу в предательстве опасно», — говорится в заявлении отдела коммуникаций издания. В газете пояснили, что перед публикацией сообщили о материале правительству, и чиновники заявили, что никаких беспокойств относительно безопасности из-за публикации нет.

В статье говорилось, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и директор Агентства национальной безопасности Пол Накасоне отказались ответить на вопросы издания. Однако чиновники Совета национальной безопасности заявили, что у них нет опасений из-за деталей, изложенных в публикации газеты.

Накануне NYT опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщила об активизации США попыток внедрения в энергосистемы России. Источники рассказали, что в качестве меры в ответ на кибератаки рассматривается размещение в российских электросетях вредоносного кода. Он будет неким предупреждением, однако также может быть использован для кибератаки, отмечало издание. В материале также указывалось, что американский лидер не был уведомлен о шагах по внедрению в российскую энергосистему.

Трамп, комментируя публикацию, заявил, что изложенная в ней информация не соответствует действительности. «Это фактически акт предательства некогда великой газеты», — отметил он. Президент указал, что издание просто нуждалось в истории, несмотря на то, что она оказалась плохой для страны и неправдивой.