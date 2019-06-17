Кремль увидел признаки американской кибервойны против России

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение New York Times о попытках внедрения спецслужбами США вредоносного кода, пригодного для проведения кибератак на энергосистему России

Фото: Luke MacGregor / Bloomberg

Стратегические области экономики России не раз подвергались и подвергаются кибератакам из-за рубежа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши ведомства ведут с этим постоянно борьбу, чтобы не допустить вреда нашей экономике и нашим чувствительным сферам», — сказал Песков.

В то же время, комментируя публикацию в газете New York Times (NYT) статьи о попытках спецслужб США внедрить вредоносный код для проведения кибератак на энергосистему России, Песков напомнил, что информация издания была опровергнута президентом США Дональдом Трампом.

«Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении России», — добавил Песков.

15 июня NYT со ссылкой на свои источники сообщила, что США активизировали попытки внедрения в российские энергосети. По данным источников газеты, по меньшей мере с 2012 года США проводят разведывательные действия в системе управления энергосистемой России. Однако теперь, утверждают чиновники, американская стратегия стала более наступательной и смещается к размещению вредоносного ПО в российских сетях. Как уточняет издание, частично оно будет неким предупреждением, но готово и к проведению кибератаки.