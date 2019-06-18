США объявили об отправке на Ближний Восток тысячи военных

США отправляют солдат на Ближний Восток на фоне обострения отношений с Ираном после атаки на танкеры в Оманском заливе, ответственность за которую в Вашингтоне возложили на Тегеран

Фото: Horace Murray / AP

США увеличивают своей военный контингент на Ближнем Востоке и отправляют в регион 1 тыс. военнослужащих, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан, передает Reuters.

В своем заявлении он напомнил о недавнем нападении на танкеры в Оманском заливе, в котором Вашингтон обвиняет Тегеран.

«Недавние иранские нападения подтверждают надежность и достоверность информации, которую мы получили о враждебном поведении иранских сил и подконтрольных им групп, угрожающих интересам Соединенных Штатов в регионе», — сказал и.о. главы Пентагона.

После атак на танкеры в мае США уже объявляли о планах направить на Ближний Восток 1,5 тыс. военных. О новом расширении военного контингента Вашингтон сообщил после того, как несколько танкеров подверглись нападению в Оманском заливе. США считают, что за атакой стоит Иран, американская сторона распространила видео на котором, как утверждается, члены Корпуса стражей исламской революции снимают неразорвавшуюся мину с борта одного из пострадавших судов. Тегеран отрицает свою причастность к случившемуся.