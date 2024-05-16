Си Цзиньпин вновь угостил Путина уткой по-пекински
Меню торжественного приема от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в честь прибывшего в страну российского президента Владимира Путина включает утку по-пекински и два вида вина, сообщил ТАСС.
Также гостям приема предложили утиный бульон с беззубками, тушеного трепанга с луком, овощи в соусе из морепродуктов и групера с креветочным бульоном. Из сладкого российскую делегацию угостили пирожным из бобовой культуры маш, ванильным муссом, фруктами и мороженым.
Кроме вина за столом подали также чай и кофе, крепкий алкогольный напиток маотай.
Во время прошлого визита в октябре 2023 года Путина и его сопровождающих угощали блюдом «Семейное счастье» — рагу из множества дорогих ингредиентов: морских огурцов и ушек, гребешков, рыбных пузырей, голубиных яиц, курицы, утки, побегов бамбука. Утка по-пекински и пельмени с крабами также присутствовали в прошлогоднем меню.
Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее сообщал журналистам, что встреча делегаций пройдет в виде неформального ужина. Путин и Си Цзиньпин также пообщаются один на один, «прогуляются по парку рядом с дворцом, попьют чай».
Днем лидеры стран уже подписали ряд документов, в том числе заявление о всеобъемлющем партнерстве, а также провели пресс-конференцию по итогам переговоров.
Это первый зарубежный визит Путина после инаугурации 7 мая.
Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии
Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов
Минобороны сообщило о взятии Работино
Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией
Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте
Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры
Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео
Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS
«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров
Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться
«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания
На Сахалине нашли капсулу времени. Фото
Генерал Лапин получил новое назначение
Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ
Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?