Си Цзиньпин вновь угостил Путина уткой по-пекински

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Меню торжественного приема от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в честь прибывшего в страну российского президента Владимира Путина включает утку по-пекински и два вида вина, сообщил ТАСС.

Также гостям приема предложили утиный бульон с беззубками, тушеного трепанга с луком, овощи в соусе из морепродуктов и групера с креветочным бульоном. Из сладкого российскую делегацию угостили пирожным из бобовой культуры маш, ванильным муссом, фруктами и мороженым.

Кроме вина за столом подали также чай и кофе, крепкий алкогольный напиток маотай.

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Во время прошлого визита в октябре 2023 года Путина и его сопровождающих угощали блюдом «Семейное счастье» — рагу из множества дорогих ингредиентов: морских огурцов и ушек, гребешков, рыбных пузырей, голубиных яиц, курицы, утки, побегов бамбука. Утка по-пекински и пельмени с крабами также присутствовали в прошлогоднем меню.

Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее сообщал журналистам, что встреча делегаций пройдет в виде неформального ужина. Путин и Си Цзиньпин также пообщаются один на один, «прогуляются по парку рядом с дворцом, попьют чай».

Днем лидеры стран уже подписали ряд документов, в том числе заявление о всеобъемлющем партнерстве, а также провели пресс-конференцию по итогам переговоров.

Это первый зарубежный визит Путина после инаугурации 7 мая.