Путин фразой «скоро уедем» извинился за неудобства перед жителями Харбина

Президент Владимир Путин извинился перед жителями Харбина за усиленные меры безопасности из-за его визита и пошутил: «Мы скоро уедем».

Трансляцию встречи главы государства со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета вел РБК.

Президент сказал, что хочет извиниться перед местными жителями за «жесткие меры безопасности». «Наверное, так и надо», — задался вопросом глава государства. «Я не виноват. <...> Мы скоро уедем», — пошутил Путин.

Путин прилетел в Китай накануне, 16 мая. Это его первый зарубежный визит в новый президентский срок.

Первый день он провел в Пекине, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Во второй день официального визита Путин прибыл в Харбин. Там он возложил венок памятнику советским воинам и посетил православный храм.