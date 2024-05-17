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Общество ,  
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Путин фразой «скоро уедем» извинился за неудобства перед жителями Харбина

Путин фразой «скоро уедем» извинился за неудобства перед жителями Харбина

Президент Владимир Путин извинился перед жителями Харбина за усиленные меры безопасности из-за его визита и пошутил: «Мы скоро уедем».

Трансляцию встречи главы государства со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета вел РБК.

Президент сказал, что хочет извиниться перед местными жителями за «жесткие меры безопасности». «Наверное, так и надо», — задался вопросом глава государства. «Я не виноват. <...> Мы скоро уедем», — пошутил Путин.

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Путин прилетел в Китай накануне, 16 мая. Это его первый зарубежный визит в новый президентский срок.

Первый день он провел в Пекине, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Во второй день официального визита Путин прибыл в Харбин. Там он возложил венок памятнику советским воинам и посетил православный храм.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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