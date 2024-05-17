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Общество ,  
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Путин назвал утку по-пекински любимым блюдом китайской кухни

Путин рассказал, как съел два кусочка утки по-пекински на ужине с Си Цзиньпином
Фото: Marcus Brandt / dpa / Global Look Press
Фото: Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

Президент России Владимир Путин рассказал, что его китайский коллега Си Цзиньпин накануне угостил его уткой по-пекински. Трансляцию встречи главы государства со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета вел РБК.

Один из студентов спросил российского президента, какие блюда китайской кухни он любит больше всего. Тот ответил, что ему тяжело перечислить все названия, но отметил утку по-пекински.

«Вчера мой друг и председатель КНР угощал меня такой уткой по-пекински. Честно вам скажу, там два кусочка лежали, я думаю, съем один только кусок. Но не мог удержаться съел и второй — уж больно было вкусно», — сказал Путин.

Си Цзиньпин угостил Путина уткой по-пекински и тушеным трепангом
Общество
Владимир Путин

Накануне, 16 мая, прошел торжественный прием российского президента. Гостям, помимо утки по-пекински, предложили утиный бульон с беззубками, тушеного трепанга с луком, овощи в соусе из морепродуктов и групера с креветочным бульоном.

Из сладкого делегацию угостили пирожным из бобовой культуры маш, ванильным муссом, фруктами и мороженым. На выбор было несколько видов напитков — чай и кофе, вино и крепкий алкогольный напиток маотай.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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