Ракетную опасность объявили по всей Белгородской области
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в телеграм-канале.
ТАСС передает, что во время ракетной опасности в Белгороде прозвучал взрыв. «РИА Новости» пишет о нескольких взрывах, которые можно было услышать в центре города.
Ракетную опасность отменили спустя 12 минут.
Ночью ракетную опасность дважды объявляли в Белгороде и Белгородском районе. В обоих случаях ее отменили спустя четыре минуты.
В последнее время участились атаки на Белгородскую область. В ночь на 17 мая в Белгороде и Белгородском районе дважды объявляли ракетную опасность. Утром Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 102 дронов, в том числе шести — над Белгородской областью.
За 17 мая тревогу в Белгороде объявляли шесть раз. Минобороны сообщало о сбитой ракете «Точка-У» над регионом. Вечером во время действия сигнала опасности средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадали два человека, есть повреждения как в административном центре, так и в Белгородском районе, писал Гладков.
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