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Военная операция на Украине ,  
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Ракетную опасность объявили по всей Белгородской области

Гладков: на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Сирены ракетной опасности звучат по всей Белгородской области, ТАСС и «РИА Новости» сообщают о звуках взрывов в Белгороде. Тревогу отменили спустя 12 минут. Ночью тревогу дважды объявляли в Белгороде и Белгородском районе
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в телеграм-канале.

ТАСС передает, что во время ракетной опасности в Белгороде прозвучал взрыв. «РИА Новости» пишет о нескольких взрывах, которые можно было услышать в центре города.

Ракетную опасность отменили спустя 12 минут.

Ночью ракетную опасность дважды объявляли в Белгороде и Белгородском районе. В обоих случаях ее отменили спустя четыре минуты.

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность второй раз за ночь
Политика

В последнее время участились атаки на Белгородскую область. В ночь на 17 мая в Белгороде и Белгородском районе дважды объявляли ракетную опасность. Утром Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 102 дронов, в том числе шести — над Белгородской областью.

За 17 мая тревогу в Белгороде объявляли шесть раз. Минобороны сообщало о сбитой ракете «Точка-У» над регионом. Вечером во время действия сигнала опасности средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадали два человека, есть повреждения как в административном центре, так и в Белгородском районе, писал Гладков.

Ракетную опасность объявили по всей Белгородской области
Ракетную опасность объявили по всей Белгородской области

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Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Недвижимость

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