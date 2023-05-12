Блинкен пообещал восполнить нехватку оружия, если Киев попросит

США восполнят недостаток оружия по просьбе Украины, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью PBS.

«На каждом этапе этого пути мы работали с более чем 50 странами, чтобы адаптироваться, в зависимости от характера борьбы, где это было необходимо, чтобы убедиться, что, опять же, у них есть все, что им было нужно. <...> Если будут пробелы, если будет нехватка, они нам скажут и мы приложим все усилия, чтобы это восполнить», — заверил Блинкен.

Говоря о намерении Великобритании поставить на Украину крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, госсекретарь отметил, что «разные страны будут делать разные вещи в зависимости от их собственных возможностей, в зависимости от их собственных технологий, в зависимости от того, что имеет наибольший смысл».

«Другие страны могут делать не то, что делаем мы. Вопрос в том, соответствует ли все это тому, что нужно Украине?» — добавил он.

Материал дополняется

