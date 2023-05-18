Порошенко пообещал начало наступления Украины «в считаные дни»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 87,57 (+0,41) Инвестиции, 17 мая, 17:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 80,76 (+0,78) Инвестиции, 17 мая, 17:35
CNN узнал, что ЕС не включит «Росатом» в 11-й пакет санкций Политика, 16:05
Нейросеть «построила» города будущего на основе опроса россиян Недвижимость, 16:03
Что посмотреть в ближайшем зарубежье: Узбекистан, Казахстан, Монголия Стиль, 15:59
Госдума приняла в третьем чтении закон о выборах при военном положении Политика, 15:41
Госдума одобрила законопроект о продаже с торгов жилья коррупционеров Недвижимость, 15:38
Представитель президента ЮАР приедет в Москву Политика, 15:37
Собянин ввел карантин в нескольких районах Москвы из-за птичьего гриппа Общество, 15:30
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
В РФС рассказали о последствиях ошибки в матче «Спартака» для арбитра Спорт, 15:26
Акции «Сургутнефтегаза» обвалились на 12% после объявления дивидендов Инвестиции, 15:24
Politico узнало о подготовке США к заморозке конфликта на Украине Политика, 15:24
Госдума освободила семьи с детьми от НДФЛ при продаже земли Недвижимость, 15:21
Ripple объявила о запуске блокчейн-платформы для цифровых нацвалют Крипто, 15:15
Верховный суд уточнил, что понимается под уклонением от военного призыва Политика, 15:11
Где выгодно покупать брендовую одежду, обувь и аксессуары РБК и Familia, 15:11
Военная операция на Украине ,  
0 

Порошенко пообещал начало наступления Украины «в считаные дни»

Петр Порошенко: Украина начнет наступление «в считаные дни»
Экс-президент Украины заявил о скором наступлении Украины, выступая перед военными в Донбассе. По его словам, Киев перейдет к активным действиям «со дня на день»
Фото: Азиз каримов / Global Look Press
Фото: Азиз каримов / Global Look Press

Украина начнет наступление в самое ближайшее время, заявил бывший президент Петр Порошенко во время визита на позиции военных в Донбассе, которые участвуют в сражениях за Артемовск (Бахмут) и Авдеевку. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.

По его словам, украинского наступление не придется ждать «месяцы или недели, оно начнется со дня на день». «Мы собираемся атаковать в разных точках», — сказал Порошенко, заявив, что «Путин не знает, куда мы будем бить», а сил, чтобы прикрыть всю линию соприкосновения длиной более 1 тыс. км, у России недостаточно.

«Европа рассматривает Украину как важнейший элемент своей безопасности», — полагает он.

Порошенко прибыл в Донбасс, чтобы доставить ВСУ несколько грузовиков с материально-техническим обеспечением, уточняет издание.

Тема украинского контрнаступления обсуждается не первый месяц. О том, что подготовка к активным наступательным действиям находится «на финишной прямой», министр обороны страны Алексей Резников заявил в начале мая. По его словам, решение о точных сроках его начала примут командование и Генштаб. Россия неоднократно заявляла, что к наступлению ВСУ готова.

Оценки российской стороны по поводу того, началось ли наступление ВСУ, различаются. Так, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что наступление украинских военных уже началось и они «заходят во фланги» позиций вагнеровцев. Минобороны России 12 мая заявило, что ВСУ предприняли попытку наступления на соледарском направлении на всей линии боевого соприкосновения, протяженность которой составляет более 95 км. Ведомство заявило, что все атаки были отбиты.

Читайте на РБК Pro
Почему появляется боль после тренировок и как с ней справляться
Битва на ложках: как вывести видеоигру на рынок Китая
Игры, квесты, книги: как мотивировать ребенка на уборку
В России хотят ввести налог на сверхприбыль. Кто и сколько заплатит

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине для начала контрнаступления «нужно еще некоторое количество времени — не слишком много». Замглавы офиса президента страны Игорь Жовква пояснил позднее, что Украине для контрнаступления не хватает оснащения.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 15 мая заявил, что украинские военные пытаются «прощупать» российские позиции, но «это еще не то контрнаступление, о котором очень много там говорится и говорилось». Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил 18 мая, что Украина «упустила шанс» на контрнаступление в Запорожье.

Авторы
Теги
Персоны
Наталья Демченко Наталья Демченко
Петр Порошенко наступление Украина Донбасс
Петр Порошенко фото

Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины

26 сентября 1965 года
Материалы по теме
Американский генерал объяснил, почему ВСУ затягивают контрнаступление
Политика
Зеленский заявил, что Украине нужно время для наступления
Политика
Пушилин словами «это еще не контрнаступление» описал ситуацию на фронте
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter