Порошенко пообещал начало наступления Украины «в считаные дни»

Экс-президент Украины заявил о скором наступлении Украины, выступая перед военными в Донбассе. По его словам, Киев перейдет к активным действиям «со дня на день»

Фото: Азиз каримов / Global Look Press

Украина начнет наступление в самое ближайшее время, заявил бывший президент Петр Порошенко во время визита на позиции военных в Донбассе, которые участвуют в сражениях за Артемовск (Бахмут) и Авдеевку. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.

По его словам, украинского наступление не придется ждать «месяцы или недели, оно начнется со дня на день». «Мы собираемся атаковать в разных точках», — сказал Порошенко, заявив, что «Путин не знает, куда мы будем бить», а сил, чтобы прикрыть всю линию соприкосновения длиной более 1 тыс. км, у России недостаточно.

«Европа рассматривает Украину как важнейший элемент своей безопасности», — полагает он.

Порошенко прибыл в Донбасс, чтобы доставить ВСУ несколько грузовиков с материально-техническим обеспечением, уточняет издание.

Тема украинского контрнаступления обсуждается не первый месяц. О том, что подготовка к активным наступательным действиям находится «на финишной прямой», министр обороны страны Алексей Резников заявил в начале мая. По его словам, решение о точных сроках его начала примут командование и Генштаб. Россия неоднократно заявляла, что к наступлению ВСУ готова.

Оценки российской стороны по поводу того, началось ли наступление ВСУ, различаются. Так, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что наступление украинских военных уже началось и они «заходят во фланги» позиций вагнеровцев. Минобороны России 12 мая заявило, что ВСУ предприняли попытку наступления на соледарском направлении на всей линии боевого соприкосновения, протяженность которой составляет более 95 км. Ведомство заявило, что все атаки были отбиты.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине для начала контрнаступления «нужно еще некоторое количество времени — не слишком много». Замглавы офиса президента страны Игорь Жовква пояснил позднее, что Украине для контрнаступления не хватает оснащения.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 15 мая заявил, что украинские военные пытаются «прощупать» российские позиции, но «это еще не то контрнаступление, о котором очень много там говорится и говорилось». Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил 18 мая, что Украина «упустила шанс» на контрнаступление в Запорожье.