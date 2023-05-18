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Лукашенко назвал дезинформацией сообщения о «контрнаступе» Украины

Александр Лукашенко: информация о контрнаступлении ВСУ является дезинформацией
Данные о контрнаступлении не соответствуют действительности, считает белорусский президент. По его словам, дезинформация нужна для того, чтобы «накрутить украинцев» и «утопить» в противостоянии Минск
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Данные о контрнаступлении Вооруженных сил Украины являются самой большой дезинформацией, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, передает БелТА.

«Самая большая дезинформация — этот «контрнаступ». Никакого «контрнаступа», с моей точки зрения, нет и быть не может», — сказал Лукашенко. По его словам, «большое видится на расстоянии» и воевать «один к пяти» по технике и живой силе — «это просто безумство». «Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо», — добавил он.

Киев неоднократно заявлял о готовности перейти в контрнаступление после установления сухой и теплой погоды. В начале мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подготовка к контрнаступлению находится «на финишной прямой», решение о его начале примут командование и Генштаб. 3 мая с российской стороны прозвучало несколько заявлений о том, что украинское контрнаступление уже началось. Так, например, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об этом дважды за день. Он отметил, что у ВСУ «люди <...> и снаряды — в безлимите». Член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов сообщил о переходе украинских сил в наступление южнее города Орехова после массированной артподготовки.

11 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно больше времени, чтобы организовать контрнаступление, так как армия нуждается в дополнительной помощи от Запада — например, в бронетехнике, которая «приходит партиями». Он также говорил, что переход к активным действиям привел бы к большим потерям среди военных. О том, что президент Украины «лукавит», когда так говорит, заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, на артемовском направлении ВСУ «заходят во фланги, и, к сожалению, в части мест это успешно у них получается», говорил он в тот же день.

Минобороны России 12 мая заявило, что ВСУ предприняли попытку наступления на соледарском направлении на всей линии боевого соприкосновения, протяженность которой составляет более 95 км. Ведомство заявило, что атаки были отбиты. Врио главы ДНР Денис Пушилин 15 мая сказал, что украинские военные пытаются «прощупать» российские позиции, но «это еще не то контрнаступление, о котором очень много там говорится и говорилось». Он отметил, что российские силы готовы к действиям ВСУ.

МИД России предупреждал, что украинское контрнаступление приведет к печальным последствиям — кровопролитию и эскалации.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Александр Лукашенко Украина контрнаступление
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