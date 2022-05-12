Небензя спросил у постпреда Франции в ООН, не является ли он украинцем

Николя де Ривьера (Фото: Luiz Rampelotto / Global Look Press)

Постоянный представитель Франции в ООН Николя де Ривьера, вероятно, является украинцем, так как, если верить украинским учебникам, предки французов, испанцев, португальцев, турок и евреев являются выходцами с Украины. Такое мнение высказал постпред России в ООН Василий Небензя, передает «РИА Новости».

В качестве доказательства дипломат показал французскому коллеге учебник по географии под редакцией Петра Масляка и Светланы Капирулиной за восьмой класс.

«Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник», — сказал Небензя.

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