Россия вышлет более 30 сотрудников дипмиссий Франции

Вид на здание посольства Франции в Москве (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Россия объявила персонами нон грата 34 сотрудника французских дипломатических миссий в качестве ответа на высылку российских дипломатов из Франции, говорится в сообщении МИД России. Они должны покинуть страну в течение двух недель.

18 мая в МИД вызвали французского посла Пьера Леви, которому «был заявлен решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции persona nоn grata».

В министерстве подчеркнули, что подобные действия Парижа наносят серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству.

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