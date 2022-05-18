Политика , 18 мая, 13:34
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Россия вышлет более 30 сотрудников дипмиссий Франции
Вид на здание посольства Франции в Москве
Россия объявила персонами нон грата 34 сотрудника французских дипломатических миссий в качестве ответа на высылку российских дипломатов из Франции, говорится в сообщении МИД России. Они должны покинуть страну в течение двух недель.
18 мая в МИД вызвали французского посла Пьера Леви, которому «был заявлен решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции persona nоn grata».
В министерстве подчеркнули, что подобные действия Парижа наносят серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству.
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