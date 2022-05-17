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СК заявил о планах допросить сдавшихся с «Азовстали» бойцов

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские следователи допросят украинских бойцов, укрывавшихся на комбинате «Азовсталь» и сдавшихся в плен, сообщается в Telegram-канале СК.

«Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе», — заявили в ведомстве.

СК установит их личности и проверит на причастность к преступлениям против мирных граждан. Их показания сопоставят с другими имеющимися в материалах уголовных дел данными, добавили в Следственном комитете.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Накануне Минобороны сообщило о начале сдачи в плен военнослужащих украинской армии и бойцов националистического батальона «Азов» (его символика внесена Минюстом в список экстремистских материалов), укрывавшихся на заблокированном комбинате «Азовсталь». Раненых доставляют в больницу в Новоазовске (ДНР). По данным Минобороны на утро 17 мая, с предприятия сдались в плен 265 боевиков, включая 51 тяжелораненого.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев ведет работу по возвращению своих военных на подконтрольную территорию, и отметил, что они «нужны живыми» Украине.

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании «Азова» террористической организацией и его запрете.

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