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Война санкций ,  
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ЕС рассмотрит проект о передаче Киеву доходов от активов под санкциями

Еврокомиссия планирует создать фонд «RebuildUkraine» для восстановления Украины. В рамках этой иннициативы ЕК предожит направлять туда доходы от европейских активов российских бизнесменов, против которых были введены санкции
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Еврокомиссия рассмотрит проект об использовании доходов от замороженных активов российских бизнесменов, подпавших под санкции ЕС, для восстановления Украины. Об этом со ссылкой на соответствующий проект сообщает Bloomberg.

Согласно документу, 18 мая ЕК предложит обновленную финансовую стратегию, чтобы помочь покрыть дефицит Украины в размере $15 млрд в течение следующих трех месяцев.

Комиссия, в том числе, предложит создать фонд под названием «RebuildUkraine», куда в дальнейшем будут направляться все ресурсы для восстановления Украины. В рамках этой инициативы ЕС рассмотрит возможность использования доходов от конфискованных активов у российских лиц, попавших под санкции с начала спецоперации на Украине.

Кроме этого, по данным источников Bloomberg, ЕК предложит Киеву кредиты на сумму от €7 до 9 млрд для финансирования неотложных законопроектов правительства в рамках этого пакета.

Боррель призвал передать Украине замороженные в ЕС резервы России
Политика
Жозеп Боррель

С начала российской военной операции на Украине под санкции Евросоюза попали сотни бизнесменов, чиновников и военных из России: их активы и счета заморожены, им запрещен въезд в ЕС.

9 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал ЕС рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России, чтобы также помочь оплатить расходы на восстановление Украины после конфликта. Боррель привел в пример изъятые Соединенными Штатами активы «на миллиарды долларов» у Центрального банка Афганистана, которые, по его словам, в дальнейшем пойдут на компенсации жертвам терроризма и для гуманитарной помощи стране. Дипломат отметил, что «было бы логично» рассмотреть аналогичные шаги и с замороженными резервами России.

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По данным ЦБ на 1 апреля 2022 года объем международных резервов России составлял $606,5 млрд. Минфин ранее сообщал, что после начала боевых действий западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России (порядка $300 млрд). При этом юридически недосягаемыми для санкций остаются активы в китайских юанях, монетарное золото, хранящееся в России (на 1 февраля около $132 млрд), запасы наличной валюты и специальные права заимствования (SDR, около $24 млрд) в МВФ.

Ранее о том, что замороженные российские резервы необходимо передать Украине, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. «У нас ведутся эти переговоры [об изъятии российских резервов] с Соединенными Штатами, со всеми нашими партнерами», — сказал он. Президент Украины Владимир Зеленский в начале мая оценивал стоимость восстановления страны после российской спецоперации в $600 млрд.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Евросоюз санкции зарубежные активы Военная операция на Украине
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