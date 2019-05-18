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Политика ,  
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Эстония заподозрила Россию в подготовке к вооруженному конфликту
С соответствующими заявлениями выступил глава Минобороны Эстонии. По словам Юри Луйка, Россия усилила свою военную мощь на западном направлении и надеется на ослабление НАТО в ближайшие годы
Юри Луйк (в центре) (Фото: Andrew Harnik / AP)

Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.

По словам Луйка, в минувшем году Россия сформировала в Западном военном округе семь новых военных полков и дислоцировала их менее чем в 50 км от государственной границы. «Это свидетельствует о том, что вооруженные силы России готовятся к вооруженному конфликту в западном направлении», — приводит слова Луйка издание Postimees.

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Кроме того, глава оборонного ведомства уверен, что Россия ведет восстановление своего глобального военного охвата, утраченного в последние годы существования СССР, а также надеется на ослабление НАТО в ближайшие годы.

Луйк также раскритиковал решение министров иностранных дел стран Совета Европы поддержать восстановление права голоса в организации. Соответствующая декларация была принята в минувшую пятницу. Эстония голосовала против.

Глава эстонского оборонного ведомства признался, что шокирован принятие этой декларации. «Это скользкий путь. Я жду, что в скором времени в повестку дня следующим может быть вынесен вопрос об отмене санкций Европейского Союза в отношении России. Мы совершаем ту же самую ошибку, которую сделали после российско-грузинской войны», — сказал он.

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Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Заявления звучат на фоне недавней встречи президента Эстонии Керсти Кальюлайд с президентом России Владимиром Путиным. Это была первая поездка Кальюлайд в Россию за последние восемь лет. И российский президент, и его эстонская коллега высоко оценили прошедшую встречу.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Эстония, Минобороны
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