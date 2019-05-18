Эстония заподозрила Россию в подготовке к вооруженному конфликту

С соответствующими заявлениями выступил глава Минобороны Эстонии. По словам Юри Луйка, Россия усилила свою военную мощь на западном направлении и надеется на ослабление НАТО в ближайшие годы

Юри Луйк (в центре) (Фото: Andrew Harnik / AP)

Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.

По словам Луйка, в минувшем году Россия сформировала в Западном военном округе семь новых военных полков и дислоцировала их менее чем в 50 км от государственной границы. «Это свидетельствует о том, что вооруженные силы России готовятся к вооруженному конфликту в западном направлении», — приводит слова Луйка издание Postimees.

Кроме того, глава оборонного ведомства уверен, что Россия ведет восстановление своего глобального военного охвата, утраченного в последние годы существования СССР, а также надеется на ослабление НАТО в ближайшие годы.

Луйк также раскритиковал решение министров иностранных дел стран Совета Европы поддержать восстановление права голоса в организации. Соответствующая декларация была принята в минувшую пятницу. Эстония голосовала против.