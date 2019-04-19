Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо». Об этом она заявила журналистам в посольстве Эстонии в Москве, передает «РИА Новости».

Кальюлайд впервые за последние восемь лет прибыла в Россию, в Москве она также приняла участие в открытии отреставрированного здания посольства Эстонии.

«Это была очень хорошая встреча, много говорили о сложных темах, в особо трудные моменты проявляли взаимное уважение», — сказала президент Эстонии. По ее словам, они обсудили с Путиным отношения двух стран, поговорили об Украине и мировой обстановке, газопроводе «Северный поток-2», о санкциях, электрорынке и договоре от отмене двойного налогообложения.

По итогам встречи Кальюлайд пригласила Путина на Всемирный конгресс финно-угорских народов, который состоится в июне 2020 года в эстонском городе Тарту.

В свою очередь, Путин на встрече с Кальюлайд назвал ненормальной ситуацию, при которой отсутствуют контакты между официальными лицами двух стран. «Мы давно не виделись. По-моему, 10 лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно где-то за границей мы с вами мельком виделись», — сказал российский президент.