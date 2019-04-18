Путин счел ненормальным отсутствие контактов с руководством Эстонии

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд в Москве заявил, что ситуация, при которой отсутствуют контакты между официальными лицами соседних государства, является ненормальной. Стенограмма переговоров президентов опубликована на сайте Кремля.

«Мы давно не виделись. По-моему, 10 лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно где-то за границей мы с вами мельком виделись», — сказал Путин.

По его словам, отсутствие регулярных официальных встреч привело к тому, что за последние годы товарооборот между Россией и Эстонией упал более чем на 50%. «Правда, за прошлый год он немного скорректировался — плюс 17%», — добавил он.

Как отметил Путин, у Москвы и Таллина есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря. «Здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, и вопросы, связанные с транспортом, транзитом», — уточнил президент.