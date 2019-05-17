Глава МИД Германии заявил о договоренности по сохранению России в ПАСЕ

Глава МИД Германии заявил о договоренности по сохранению России в ПАСЕ

Министр иностранных дел Германии Хайко Мааса заявил, что в рамках сессии комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом сообщается на странице МИДа в Twitter.

«Мы достигли договоренности о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы, в том числе для того, чтобы миллионы россиян могли добиваться защиты в Европейском суде по правам человека», — сказал он.

В сообщении на сайте ведомства уточняется, что, по мнению Мааса, члены СЕ должны найти вариант, позволяющий восстановить право голоса России в организации. По мнению министра, необходимо выработать новый штрафной механизм для наказания нарушивших принципы работы института стран.

В свою очередь, глава российского МИДа Сергей Лавров назвал слухами информацию о том, что Москва собирается выйти из Совета Европы. Он подчеркнул, что Россия не отказывается от своих обязательств, в том числе финансовых. Также о заинтересованности Москвы в продолжении работы в организации говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.