СМИ сообщили о планах США платить странам за отказ от российского оружия

Прежде программа предполагала, что дотации от Вашингтона за отказ от оружия российского производства могут получить государства бывшего Варшавского договора. Теперь этот проект может быть расширен, выяснил портал Defense One

Американский Госдепартамент хочет выйти на глобальный уровень с программой, которая изначально была рассчитана на стран — участниц организации Варшавского договора. Она предполагает, что в случае отказа от оружия российского и китайского производства на покупку оружия американского производства Вашингтон будет перечислять государствам средства. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников из американского внешнеполитического ведомства сообщает издание Defense One.

Подобная программа, по его данным, называется «Европейской программой стимулирования рекапитализации» и существует уже год. С ее помощью новые американские вертолеты и бронированные машины США купили уже шесть восточноевропейских стран, замечает портал. Теперь чиновники из Госдепартамента, по информации его источников, стремятся предпринять «глобальные усилия» и заставить союзников и партнеров отказаться не только от российского оружия, но и от китайского.

«Цель [инициативы] заключается в том, чтобы помочь нашим партнерам оторваться от российских поставок [и] логистических цепей, которые позволяют российским подрядчикам и обслуживающему персоналу поставлять продукцию и свои услуги как на базы союзников по НАТО, так и на военные базы партнеров [США]», — цитирует портал слова одного из своих собеседников.

Чтобы получить американские дотации, продолжает Defense One, государству необходимо избавиться от имеющегося у него оружия российского производства, пообещать не покупать новое такое оружие и выделить часть собственных средств на покупку американского оружия.

Программа, поясняет источник портала, предназначена, «чтобы стимулировать партнеров и союзников [Соединенных Штатов] вкладывать собственные средства в модернизацию своего военного арсенала и уничтожать российское устаревшее оборудование».