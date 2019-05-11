Анкара опровергла сообщения СМИ об отказе покупать российские С-400

Покупка Анкарой систем С-400 у Москвы — «завершенное дело», другая информация ошибочна. Об этом на своей странице в Twitter написал глава отдела по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Таким образом он отреагировал на публикацию газеты Bild, которая со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что власти Турции намерены пересмотреть сделку с Россией по С-400 из-за ухудшения экономической ситуации в стране и возможных санкций США. Алтун назвал информацию источников «ошибочной».

Россия и Турция подписали соглашение о поставке четырех дивизионов С-400 в конце 2017 года, сумма контракта — $2,5 млрд. США предлагали Турции приобрести аналогичную систему своего производства — Patriot. Соединенные Штаты также недовольны тем, что Турция закупает российские системы, будучи членом НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно подчеркивал, что обсуждение сделки завершено. По его словам, С-400 могут быть поставлены в Турцию в июле.