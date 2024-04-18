Минторг США ужесточил экспортный контроль против России и Ирана

Минторг США расширил экспортный контроль, ограничив поставки подпавших под санкции товаров в Россию, Иран и Белоруссию. Вашингтон ввел и ограничения против лиц, связанных с производством иранских БПЛА. Москва осуждает санкции

Иранский дрон-камикадзе Шахед-136 (Фото: Александр Гусев / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США внесло изменения в Правила экспортного администрирования (EAR), чтобы расширить ограничения против товаров, предназначенных для экспорта и реэкспорта в Россию, Иран и Белоруссию. Об этом сообщило ведомство на своем сайте.

Новые ограничения приведут к тому, что поставщики не смогут поставлять в три страны, подпавшие под ограничения, американские товары без получения перед этим специальной лицензии.

При этом при вступлении в силу новых мер бюро при рассмотрении лицензий будет руководствоваться «презумпцией отказа», что означает минимальную вероятность одобрения заявок.

До введения этого правила BIS не контролировало все зарубежные транзакции, связанные с товарами, подпадающими под действие EAR.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США также ввело санкции в отношении 16 физических и двух юридических лиц, которые, как утверждается американским ведомством, связаны с производством иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Минфин США также внес в санкционный список пять компаний в нескольких юрисдикциях, которые, по мнению ведомства, поставляют комплектующие материалы для Khuzestan Steel Company (одного из крупнейших сталелитейных производителей в Иране) или закупают у KSC готовую стальную продукцию.

Американский Минторг дополнительно ввел новые меры экспортного контроля против Ирана, чтобы ограничить доступ страны к таким высоким технологиям. Новые меры контроля применяются и к товарам, которые произведены за пределами США, но с применением американских технологий. Санкции введены в дополнение к масштабным экспортным ограничениям против Ирана.

В начале апреля Минторг США внес в черный список компании из России, Китая и ОАЭ. Под экспортные ограничения тогда попали «Аэросила», «ОДК-Стар» и «Дельта-Аэро». По версии американской стороны, эти компании вместе с китайской Shenzhen Jiasibo Technology являются участниками сети «по закупкам компонентов для аэрокосмической отрасли» Ирана, в том числе товаров двойного назначения.

Западные страны и власти Украины полагают, что Тегеран поставлял Москве беспилотники типа Shahed. Российская сторона отрицала, что Иран поставлял России дроны. В миссии России при ООН предупреждали о возможном пересмотре отношений с секретариатом организации, если будет запущено расследование этих обвинений. В ноябре власти Ирана признали, что поставили России беспилотники, но сделали это до начала военной операции и в небольшом количестве. После этого российская миссия при ООН заявляла, что иранские дроны на Украине не применялись.

Россия считает санкции западных государств незаконными и неэффективными и требует их отменить.