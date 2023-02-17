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Война санкций ,  
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В Минторге США призвали не считать санкции против России «гильотиной»

Минторг США: санкции против России дадут эффект не сразу, это не гильотина
Санкции не работают как гильотина, их эффект на Россию, в том числе на военный потенциал, будет заметен со временем, считает замглавы Минторга США Алан Эстевес
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Санкции против России и экспортные ограничения, введенные из-за военной операции на Украине, дадут эффект не сразу, а со временем, заявил замминистра торговли по вопросам промышленности и безопасности Алан Эстевес. «Это не гильотина», — пояснил он (цитата по Reuters).

Экспортный контроль постепенно сокращает поставки материалов, которые Россия могла бы использовать «для восстановления своей военной машины», заявил чиновник. По его словам, Москва старается обходить их, но «товары, которые ввозятся контрабандой», не способны обеспечить все необходимые материалы. «Способы уклонения [от санкций] не позволят добиться масштаба [поставок], необходимого для восстановления вооруженных сил», — считает Эстевес.

По оценке Минторга, импорт микросхем в Россию сократился почти на 70%.

США неоднократно запрещали ввозить в Россию различные товары, как-либо связанные с военной сферой. В феврале власти ужесточили меры в отношении экспорта микроэлектроники, авионики и деталей для воздушных судов с использованием американских технологий, а в мае Минторг ограничил поставки грузовых автомобилей, шариковых подшипников, двигателей, подъемных устройств и еще примерно 200 позиций, чтобы «ограничить способность России выдерживать экономическое воздействие многосторонних санкций» и «сократить источники доходов, которые могут поддержать военный потенциал».

В декабре Соединенные Штаты ввели экспортные ограничения в отношении девяти российских компаний, в том числе Дальневосточного бассейнового филиалв «Росморпорта», Intercom Ltd, Nuclin LLC, Alliance EG Ltd, Tavrida Microelectronics и других.

Власти России называют санкции незаконными; президент Владимир Путин говорил, что расчет западных стран на то, что меры развалят экономику страны, не оправдался. В начале января он сказал, что «ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло» в 2022 году.

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