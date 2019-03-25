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СБУ сообщила об увольнении выступившего в Москве Прозорова за пьянство

Служба безопасности Украины подтвердила, что выступивший в Москве Василий Прозоров был ее сотрудником. Об этом сообщается в Facebook ведомства.

По данным СБУ, он работал старшим консультантом-экспертом одного из отделов штаба антитеррористического центра ведомства, однако был уволен оттуда за систематическое употребление алкоголя на рабочем месте и «дискредитацию звания офицера».

25 марта Прозоров в Москве рассказал, что работал в СБУ с 1999 по 2018 год и с 2014 года «добровольно по идеологическим мотивам» оказывал содействие России в получении информации.

Политика
Экс-сотрудник СБУ сообщил о работе на российские спецслужбы

Экс-сотрудник СБУ, в частности, рассказал о «тайных тюрьмах» на Украине, а также, что у него есть подтверждение причастности украинской стороны к крушению Boeing в Донбассе в 2014 году.

Теги: СБУ, Украина
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Экс-сотрудник СБУ сообщил о работе на российские спецслужбы
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