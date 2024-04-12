Экс-сотрудник СБУ Прозоров сообщил после подрыва машины, что он в порядке

Экс-сотрудник СБУ рассказал о своем состоянии после покушения в Москве

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров сообщил, что у него все в порядке после подрыва его машины на севере Москвы.

«Не переживайте, со мной все в порядке. Я жив, здоров; руки, ноги — все работает», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале UKR LEAKS.

Прозоров также заявил, что не сомневается в причастности к взрыву украинских властей и спецслужб.

12 апреля днем во дворе дома на Коровинском шоссе взорвался внедорожник Прозорова Toyota Land Cruiser. Взрыв произошел, когда водитель вставил ключ в замок зажигания. На снимках с места происшествия заметно, что у автомобиля от взрыва повреждено днище.

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Источник «РИА Новости» сообщил, что экс-сотрудник СБУ получил травмы ноги и руки. «После случившегося Василий Прозоров чувствует себя нормально, ему оказывается медицинская помощь», — рассказал собеседник ТАСС из окружения бывшего подполковника.

Столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту взрыва.

Прозоров ранее рассказывал, что с 1999 по 2018 год работал в СБУ, с 2014 года начал сотрудничать с российскими спецслужбами.