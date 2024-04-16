ФСБ задержала подорвавшего машину экс-сотрудника СБУ в Москве

Задержан россиянин, подорвавший машину экс-сотрудника СБУ в Москве, заявили в ФСБ. Он действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждают в спецслужбе.

Взрыв во дворе дома на Коровинском шоссе на севере Москвы прогремел днем 12 апреля, взорвался внедорожник Land Cruiser, принадлежавший бывшему сотруднику Службы безопасности Украины Василию Прозорову.

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