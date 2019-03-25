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Политика ,  
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Экс-сотрудник СБУ сообщил о работе на российские спецслужбы
В Москве выступил Василий Прозоров, назвавший себя бывшим сотрудником Службы безопасности Украины. Он утверждает, что после событий на майдане «по идеологическим мотивам» начал передавать информацию России
Василий Прозоров (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после событий на майдане начал работать на российские спецслужбы, передает «РИА Новости».

«С 1999 года до 2018 года я являлся сотрудником Службы безопасности Украины, причем с мая 2014 года работал в центральном аппарате, штабе АТО (антитеррористической операции. — РБК), — заявил он. — С апреля 2014-го я добровольно по идеологическим мотивам оказывал содействие России в получении информации».

По словам Прозорова, речь идет в том числе об информации о деятельности украинских силовиков в районе проведения АТО.

В качестве подтверждения работы на СБУ он представил грамоту, выданную ему за «высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины», и удостоверение профсоюза ветеранов Украины, в котором говорится о награждении медалью «За службу государству».

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Он рассказал, что у него есть подтверждения причастности украинской стороны к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом. По его мнению, о том, что лайнер будет сбит в небе над юго-востоком Украины, заранее знал президент Петр Порошенко.

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В качестве доводов к своим словам он указал на «феноменально быструю реакцию украинского руководства» на крушение самолета, а также на то, что украинские власти не приняли решение закрыть воздушное пространство над районом, где уже несколько месяцев велись боевые действия. Прозоров указал, что к сокрытию следов Киева в катастрофе были причастны нынешний замглавы администрации президента Украины Валерий Кондратюк и начальник главного управления разведки Минобороны Василий Бурба.

Самолет Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в июле 2014 года на востоке Украины. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов. Объединенная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из установки «Бук», которая принадлежала 53-й зенитной бригаде, базирующейся в Курской области. К ополченцам «Бук» попал после того, как его доставили на Украину. В Москве причастность к катастрофе отрицают и заверяют, что ракету направили в воинскую часть​ на территории Тернопольской области еще во временя СССР.

По словам Прозорова, украинские спецслужбы убили многих лидеров и боевых командиров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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Порошенко заявил о планах вернуть Крым и Донбасс мирным путем

«Их ликвидация — это действия специальных служб Украины, а мысль о том, что это внутренние разборки, внушается подразделением информационно-психологических операций СБУ, ВС Украины», — заверил он, добавив, что убийства полевых командиров Моторолы и Гиви — результат спецопераций СБУ.

Экс-сотрудник спецслужб Украины в ходе пресс-конференции затронул и многие другие темы. Например, он заявил, что популярный Telegram-канал «СталинГулаг» создан и контролируется Киевом.

Авторы: Маргарита Девяткина, Анна Трунина
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