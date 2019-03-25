Экс-сотрудник СБУ сообщил о работе на российские спецслужбы

В Москве выступил Василий Прозоров, назвавший себя бывшим сотрудником Службы безопасности Украины. Он утверждает, что после событий на майдане «по идеологическим мотивам» начал передавать информацию России

Василий Прозоров (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после событий на майдане начал работать на российские спецслужбы, передает «РИА Новости».

«С 1999 года до 2018 года я являлся сотрудником Службы безопасности Украины, причем с мая 2014 года работал в центральном аппарате, штабе АТО (антитеррористической операции. — РБК), — заявил он. — С апреля 2014-го я добровольно по идеологическим мотивам оказывал содействие России в получении информации».

По словам Прозорова, речь идет в том числе об информации о деятельности украинских силовиков в районе проведения АТО.

В качестве подтверждения работы на СБУ он представил грамоту, выданную ему за «высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины», и удостоверение профсоюза ветеранов Украины, в котором говорится о награждении медалью «За службу государству».