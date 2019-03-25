Экс-сотрудник СБУ сообщил о работе на российские спецслужбы

Он рассказал, что у него есть подтверждения причастности украинской стороны к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом. По его мнению, о том, что лайнер будет сбит в небе над юго-востоком Украины, заранее знал президент Петр Порошенко.
В качестве доводов к своим словам он указал на «феноменально быструю реакцию украинского руководства» на крушение самолета, а также на то, что украинские власти не приняли решение закрыть воздушное пространство над районом, где уже несколько месяцев велись боевые действия. Прозоров указал, что к сокрытию следов Киева в катастрофе были причастны нынешний замглавы администрации президента Украины Валерий Кондратюк и начальник главного управления разведки Минобороны Василий Бурба.
Самолет Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в июле 2014 года на востоке Украины. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов. Объединенная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из установки «Бук», которая принадлежала 53-й зенитной бригаде, базирующейся в Курской области. К ополченцам «Бук» попал после того, как его доставили на Украину. В Москве причастность к катастрофе отрицают и заверяют, что ракету направили в воинскую часть на территории Тернопольской области еще во временя СССР.
По словам Прозорова, украинские спецслужбы убили многих лидеров и боевых командиров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«Их ликвидация — это действия специальных служб Украины, а мысль о том, что это внутренние разборки, внушается подразделением информационно-психологических операций СБУ, ВС Украины», — заверил он, добавив, что убийства полевых командиров Моторолы и Гиви — результат спецопераций СБУ.
Экс-сотрудник спецслужб Украины в ходе пресс-конференции затронул и многие другие темы. Например, он заявил, что популярный Telegram-канал «СталинГулаг» создан и контролируется Киевом.