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Война санкций ,  
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Центробанк ЕС осудил идею США передать российские активы ВСУ

FT: Центробанк ЕС осудил идею США по использованию активов России для Украины
Сюжет
Война санкций
Перспектива конфискации российских активов в пользу Киева грозит нарушить международный порядок и поднимает множество вопросов, указала глава Европейского ЦБ. Москва предупреждала о незеркальном ответе в случае изъятия средств
Кристин Лагард
Кристин Лагард (Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters)

Предложения США по использованию заблокированных российских активов для финансирования военной помощи Украине могут нарушить международное право. Об этом заявила глава президент Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, передает Financial Times.

«Переход от замораживания активов к их конфискации и последующему распоряжению ими — это то, к чему нужно относиться очень внимательно», — сказала она. По ее мнению, неосторожные действия могут стать причиной «нарушения международного порядка, который вы хотите защитить; который вы хотели бы, чтобы Россия уважала».

США поддерживают конфискацию заблокированных российских резервов в полном объеме и передачу их Украине на военные нужды, однако европейские власти опасаются, что это приведет к дестабилизации финансовых рынков и нарушению международного права. Евросоюз предпочел бы передавать Киеву только прибыль с базовых активов. Этот вопрос стал более актуальным на фоне полугодовой пробуксовки согласования в конгрессе США крупного пакета помощи Украине.

По мнению Лагард, ускорение процедуры конфискации «поднимает целый ряд других вопросов», которые касаются международного правопорядка, финансовой стабильности и ответственности. Она указала на «огромную асимметрию» в размещении российских активов: в еврозоне заморожены свыше €200 млрд, в американской юрисдикции — только €6 млрд.

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Литовская министр финансов Гинтаре Скайсте заявила на конференции в Нью-Йорке, что правила можно изменить, чтобы позволить задействовать российские активы. «Правовая система создана — это не что-то снизошедшее от бога, — чтобы мы могли найти юридически обоснованные способы добиться результата, который был бы выгоден демократическим странам [и] обществу», — пояснила она.

Минфин США возглавит дискуссию в рамках коалиции стран, работающих над тем, чтобы «лишить Россию оружия и денег», заявил источник FT среди высокопоставленных чиновников ведомства. Министерство ожидает, уточнил он, что в дискуссиях затронут тему разморозки активов для поддержки Украины, целью является «рассмотрение серьезных вариантов» к июньскому саммиту лидеров G7

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Американские власти изучают несколько вариантов использования российских активов, среди них — выпуск облигаций, которые бы позволили передать Украине многомиллиардный доход с российских средств за несколько лет сразу. По подсчетам Вашингтона, такие облигации могут принести €30–40 млрд в следующие десять лет и €50–60 млрд в течение 15–20 лет.

Тем не менее, власти одной крупной страны Евросоюза, как писала FT, поинтересовались: что делать с облигациями, которые обеспечены десятилетними выплатами процентов по российским активам, если конфликт России и Украины завершится и активы будут возвращены Москве по условиям мирного соглашения?

Российские власти критикуют блокировку активов и любые действия с ними. «Американцы хотят сподвигнуть главным образом европейцев на незаконные действия и, как следствие, в будущем неминуемые потери, штрафы, юридические последствия, с которыми неминуемо столкнутся европейцы, если они пойдут в фарватере американцев», — заявлял представитель президента Дмитрий Песков. Он предупреждал, что Москва ответит не зеркально.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина ЕЦБ российские активы заблокированные счета
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