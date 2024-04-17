Reuters узнал, что Украина не получит все российские активы сразу

Глава Минфина США Джаней Йеллен заявила, что рассматриваются разные варианты — от полного ареста российских активов до использования их в качестве залога. Украина в любом случае не сможет использовать всю сумму сразу

Даже если страны Запада примут решение о конфискации около $300 млрд российских активов, которые оказались заморожены из-за санкций, Украина не сможет использовать всю сумму сразу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Минфина США.

Западные государства обсуждают разные варианты, но ни один из них не подразумевает такую возможность, сказал собеседник.

Другие источники Reuters назвали одной из наиболее перспективных идей использование странами G7 процентов по замороженным активам в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для оказания помощи Украине.

Вопрос использования российских активов будет обсуждаться на встрече стран «Группы семи» в среду, 17 апреля, сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен. По ее словам, рассматриваются ряд возможностей, от полной конфискации до использования в качестве залога. Первый вариант поддерживают Соединенные Штаты, а Германия и Франция призывают к большей осторожности, так как опасаются, что подобный шаг может создать опасные прецеденты.

Призывы передать замороженные российские активы в пользу Украины звучат на Западе с начала военных действий в феврале 2022 года. В феврале 2024-го в ЕС согласовали вариант решения, предполагающий использование не самих активов, а полученных от них доходов. Согласно плану Еврокомиссии, 90% этих доходов пойдут на закупку оружия для Украины, остальные 10% — на восстановление страны.

ЕС продолжает работать над механизмом конфискации российских активов в координации со странами G7, единого мнения насчет этого пока нет. По данным Bloomberg, США предложили «Группе семи» создать специальную структуру для выпуска облигаций на сумму не менее $50 млрд, обеспеченных прибылью от российских активов. Средства планируют направить на помощь Украине.

Российские власти называют блокировку активов за рубежом незаконной. В Кремле заявили, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством» и предупредили об ответных мерах.