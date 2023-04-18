Столтенберг допустил рост числа ядерных боеголовок у Китая в четыре раза

По оценке Пентагона, по состоянию на ноябрь 2022 года у Китая было около 400 ядерных боеголовок. Йенс Столтенберг заявил, что их число вырастет до 1,5 тыс. к 2035 году. Он призвал усилить взаимодействие с Пекином

Фото: Feng Li / Getty Images

Китай намерен увеличить число ядерных боеголовок до 1,5 тыс. к 2035 году, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на ежегодной конференции Североатлантического альянса по контролю над вооружениями.

Столтенберг считает, что в долгосрочной перспективе НАТО нужно адаптировать под «более опасный и конкурентный мир» свой подход к контролю над вооружениями, это означает в том числе взаимодействие с Пекином.

«Как мировая держава, Китай несет глобальную ответственность.

И Пекин тоже выиграет от повышения прозрачности, предсказуемости и безопасности соглашений о контроле над вооружениями», — уверен генсек. Он назвал НАТО уникальной платформой, «на которой происходит взаимодействие с Китаем и международным сообществом ради взаимной выгоды».

По данным Пентагона, по состоянию на конец ноября 2022 года у Китая было около 400 ядерных боеголовок. В Вашингтоне также заявили о том, что Пекин продолжает наращивать ядерный потенциал и готовится к 2035 году почти в четыре раза увеличить количество имеющихся у него боеголовок и сократить отставание от США. По оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), у США к началу 2022 года было 5428 ядерных боеголовок (развернуты 1744).

Kyodo связывало наращивание ядерного потенциала Китая с подготовкой к дальнейшей эскалации в отношениях с США из-за Тайваня. Опрошенные агентством эксперты не исключали, что Пекин может отказаться от принципа не применять ядерное оружие первым. На этом фоне бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон призвал американские власти оценить необходимое количество ядерных боеголовок.

Власти КНР не раскрывают данные об имеющемся в стране ядерном оружии, в китайском МИДе лишь говорят, что их запасы находятся «на минимально необходимом уровне для обеспечения национальной безопасности».